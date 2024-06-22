河北初中生亂砸車家長拒賠！車主氣炸報警　隔天車被莫名燒毀

中國河北省17日發生砸車事件，有4名初中二年級生砸毀一名杜姓女車主的車輛，杜女氣得向他們求償，沒想到家長不但態度不佳，還拒絕賠償。



隔天杜女的車輛甚至莫名被燒光，讓她氣得把照片PO上網，希望趕緊逮到犯案的惡徒。

杜女車的擋風玻璃被4名初中二年級生砸碎。（Vista看天下微博影片截圖）

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綜合陸媒報導，河北省廊坊市17日，杜女將車輛交給男友駕駛，未料車子停放後，卻突然遭到4名初中二年級生砸車，把擋風玻璃砸碎，車門也砸得殘破不堪，杜女男友見狀後氣得逮人，並通知家長打算私了，沒想到對方家長態度不佳，又拒絕賠償，杜女只好選擇報警。

杜女懷疑是4名初中二年級生惡意縱火燒車。（Vista看天下微博影片截圖）

警方立案隔天，杜女的車子竟遭人放火，燒得只剩下骨架，杜女懷疑是那4名初中二年級生做的事，不過卻沒有證據能夠證明，消防人員指出這是被人惡意燒毀，而警方也介入調查案情。杜女說自己的損失已經夠大了，現在只希望將壞人繩之以法。

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