台灣最美的風景是人！車禍後「低胸緊身裙」辣妹下車指揮交通爆紅

周四（13日）中午台灣高速公路2號發生一宗車禍，一輛私家車疑似輾壓到砂石翻覆，導致車上兩人受傷。



此時，一名女子穿著平口低胸、開高衩的緊身洋裝下車指揮交通，在網絡上立即爆紅。

台灣高速公路2號發生一宗車禍，私家車疑似輾壓到砂石翻覆，導致車上兩人受傷。此時，一名女子穿著平口低胸、開高衩的緊身洋裝下車指揮交通，在網絡上立即爆紅。（記者爆料網）

台灣高速公路2號發生一宗車禍，私家車疑似輾壓到砂石翻覆，導致車上兩人受傷。此時，一名女子穿著平口低胸、開高衩的緊身洋裝下車指揮交通，在網絡上立即爆紅。（記者爆料網）

台灣高速公路2號發生一宗車禍，私家車疑似輾壓到砂石翻覆，導致車上兩人受傷。此時，一名女子穿著平口低胸、開高衩的緊身洋裝下車指揮交通，在網絡上立即爆紅。（記者爆料網）

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據高速公路公路警察局第六大隊表示，發生車禍的地點位於高速公路2號向南桃園路段，初步了解是一輛私家車不小心輾壓到砂石而失控翻覆肇事，車上的2人立即被送醫檢傷。

因為擔心再次造成車禍，路過的司機特別停下來協助指揮交通，只見兩名正妹在高速公路2號上賣力揮著雙手，其中一名穿著平口低胸、開高衩緊身黑色洋裝的女子，除了身材姣好，還擁有非常漂亮的臉蛋。

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一名網友近日分享影片，只見一輛轎車與電單車在一處路口發生擦撞，本以為騎士會氣憤向轎車司機理論，不料司機下車後，竟是一名穿著露肩小背心的長髮正妹。騎士看了後默默將電單車扶起，而女司機也趕緊上前幫忙。畫面一曝光，讓不少網友紛紛笑稱，「瞬間火氣都消了」。（Facebook／爆廢公社）

一名網友近日分享影片，只見一輛轎車與電單車在一處路口發生擦撞，本以為騎士會氣憤向轎車司機理論，不料司機下車後，竟是一名穿著露肩小背心的長髮正妹。騎士看了後默默將電單車扶起，而女司機也趕緊上前幫忙。畫面一曝光，讓不少網友紛紛笑稱，「瞬間火氣都消了」。（Facebook／爆廢公社）

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影片被爆出後，許多網友都大讚：

真的是所謂的人美心也美。



台灣處處有溫情。



這樣指揮交通太辣了。



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