水上樂園變活春宮現場　前後晃動狂濺水花　網民：到底多忍不住

炎炎夏日來臨、水上活動也再度成為「出遊首選」之一，不少家長更會帶著小孩現身水樂園，然而中國大陸一段「水樂園活春宮」畫面卻引起討論，只見一對男女似乎在水中忘情連結，不顧旁人眼光的激情合體畫面，瞬間成為全場焦點。



蘇州灣夢幻水世界（蘇州匯）

綜合《百姓關注》等陸媒報導，事件發生在中國大陸蘇州的蘇州灣夢幻水世界，一名家長在水池中陪小孩的時候，發現一旁的男女「神情複雜」，且伴隨著兩人在水中的詭異晃動濺起的水花，不免讓人懷疑是否正在上演「水中活春宮」。

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從畫面中可以看到，雖然兩人都在水中，但平頭男子表情疲憊的靠著水池邊，長髮女子則呈現背對的方式，兩人幾乎合體成一艘「雙頭潛水艇」；影片曝光後引起高度關注，

網友也傻眼直呼：

「到底多忍不住」、

「在公共水域還敢這樣玩」。



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【本文獲「TVBS」授權轉載。】