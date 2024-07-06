28歲美女欠債600萬遭法院公開懸賞！「顏值太高」爆紅惹網友熱議
撰文：ETtoday
出版：更新：
中國湖北荊門市中級人民法院7月3日發布一則懸賞公告，引發全網熱議。一名28歲女子因為欠款600餘萬人民幣，遭法院最高懸賞60萬（人民幣，下同）尋找財產線索。公布的照片顯示，該女子顏值頗高。
據《九派新聞》報導，近日，湖北荊門市中級人民法院發布了一則引人關注的懸賞公告。
公告指出，一名名為陳姣的28歲女性，因未能償還高達6018407.60元的債務，被列為被執行人。
公告表示，為了維護勝訴方的合法權益，打擊逃避執行的行為，法院決定採取懸賞措施，鼓勵公眾提供陳姣的財產線索。
【延伸閱讀】瘋傳仙氣「螞蟻腰警花」 IG性感照曝光迷倒網民：拿手銬銬我吧（點圖放大瀏覽）：
+23
公告提及，凡向本院提供被執行人陳姣可供執行的財產線索（本院已發現、已控制但暫未處分的財產不屬於懸賞範圍），經查證屬實並實際執行到位的，按照舉報財產執行到位金額的10%作為懸賞金額。
網友熱議稱：
「通緝照片用這種照片的嗎？不會是炒作博眼球的吧」、
「挺好看的，居然會為這點錢，將被關小黑屋」、
「欠債跟顏值有啥關係……，是女的顏值就要被審判麼」、
「老賴就是老賴和顏值無關」。
延伸閱讀：泉州海關美女獲封「最甜警花」 竟是退伍軍人 粉絲數已破150萬（點圖放大瀏覽）：
+28
「七夕女警」仙氣抄牌照瘋傳 5萬人朝聖跪求位置：被她開單都值「台灣最正女警地圖」出爐網民求逮捕 有位已退役IG狂派噴血福利考警察定選美？台北警隊生力軍「4大美少女」惹暴動 網民跪求IG敘利亞第一夫人「美女保鑣」爆紅 曾1人打倒5個日本空手道冠軍日本美少女自衛隊員因病退役變人氣軍事網紅 網民：美到令人恐懼田徑女神吳豔妮「化妝上場比賽」惹議 回應：打扮是因為尊重觀眾
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】