28歲美女欠債600萬遭法院公開懸賞！「顏值太高」爆紅惹網友熱議

中國湖北荊門市中級人民法院7月3日發布一則懸賞公告，引發全網熱議。一名28歲女子因為欠款600餘萬人民幣，遭法院最高懸賞60萬（人民幣，下同）尋找財產線索。公布的照片顯示，該女子顏值頗高。



據《九派新聞》報導，近日，湖北荊門市中級人民法院發布了一則引人關注的懸賞公告。

28歲正妹遭法院公開懸賞。（微博圖片）

公告指出，一名名為陳姣的28歲女性，因未能償還高達6018407.60元的債務，被列為被執行人。

公告表示，為了維護勝訴方的合法權益，打擊逃避執行的行為，法院決定採取懸賞措施，鼓勵公眾提供陳姣的財產線索。

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公告提及，凡向本院提供被執行人陳姣可供執行的財產線索（本院已發現、已控制但暫未處分的財產不屬於懸賞範圍），經查證屬實並實際執行到位的，按照舉報財產執行到位金額的10%作為懸賞金額。

網友熱議稱：

「通緝照片用這種照片的嗎？不會是炒作博眼球的吧」、

「挺好看的，居然會為這點錢，將被關小黑屋」、

「欠債跟顏值有啥關係……，是女的顏值就要被審判麼」、

「老賴就是老賴和顏值無關」。



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