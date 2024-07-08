孫女為93歲外婆打造新形象！淡妝+多巴胺穿搭　網民：減齡20歲

浙江義烏一名女子近日幫家中93歲的外婆進行「改造」。她幫外婆畫上淡妝，配上近幾年風靡全球的多巴胺穿搭（Dopamine dressing），並拍下幾張照片，引起熱議。她表示，「這是自己第一次看到外婆穿洋裝，太可愛了。」



據《中國藍新聞》報道，該名女子表示，「這次打扮是我突發奇想的，就是想看看外婆穿上少女洋裝的樣子，太愛我這個可愛的外婆了，她就像一個老小孩，是我的開心果。」

乖孫為93歲外婆設計青春形象：（按圖了解）



孫女改造93歲外婆。（微博 / @中國藍新聞）

影片中，該名女子先是幫外婆悉心畫上淡妝，再讓外婆換上湖水綠的削肩雪紡洋裝、蝴蝶結髮夾、棒球帽，並配上白框墨鏡及銀色罩式耳機。外婆手拿黃色小花開心地在孫女的鏡頭下，擺姿勢拍照。

相關影片引起熱議，不少人直呼，外婆看起來完全不像93歲：

．「果然是多巴胺穿搭（指繽紛的亮色系穿搭），瞬間減齡至少20歲」

．「外婆狀態也太好了吧！歲月從不敗美人」

．「感覺奶奶就70多的樣子，狀態好好」

．「精神狀態好年輕啊，真的93歲了嗎」

．「93歲這臉也太年輕了吧」

．「改造後好可愛呀」。



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