孫女為93歲外婆打造新形象！淡妝+多巴胺穿搭 網民：減齡20歲
撰文：ETtoday
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浙江義烏一名女子近日幫家中93歲的外婆進行「改造」。她幫外婆畫上淡妝，配上近幾年風靡全球的多巴胺穿搭（Dopamine dressing），並拍下幾張照片，引起熱議。她表示，「這是自己第一次看到外婆穿洋裝，太可愛了。」
據《中國藍新聞》報道，該名女子表示，「這次打扮是我突發奇想的，就是想看看外婆穿上少女洋裝的樣子，太愛我這個可愛的外婆了，她就像一個老小孩，是我的開心果。」
乖孫為93歲外婆設計青春形象：（按圖了解）
影片中，該名女子先是幫外婆悉心畫上淡妝，再讓外婆換上湖水綠的削肩雪紡洋裝、蝴蝶結髮夾、棒球帽，並配上白框墨鏡及銀色罩式耳機。外婆手拿黃色小花開心地在孫女的鏡頭下，擺姿勢拍照。
相關影片引起熱議，不少人直呼，外婆看起來完全不像93歲：
．「果然是多巴胺穿搭（指繽紛的亮色系穿搭），瞬間減齡至少20歲」
．「外婆狀態也太好了吧！歲月從不敗美人」
．「感覺奶奶就70多的樣子，狀態好好」
．「精神狀態好年輕啊，真的93歲了嗎」
．「93歲這臉也太年輕了吧」
．「改造後好可愛呀」。
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