碰到高壓線失右手右腳　31歲殘障男登非洲最高峰　完成與女兒約定

中國遼寧省男子郭少宇，16年前因事故失去右手右腿，但他並未放棄人生，成為殘疾運動員，近年更開啟環遊世界之旅，足跡遍佈十多國，永不言棄的人生鼓舞了許多人。近日，他成功征服非洲最高峰乞力馬扎羅山（Kilimanjaro），透露是為了完成一個「特別的約定。」



內地媒體《澎拜新聞》報道，近日中國外交部發言人林劍在社群媒體分享一段影片，影片中，一位殘障自行車騎士騎行非洲，為當地一名男子安裝義肢。林劍按讚這位騎士：「善舉不分國界。」

這位騎士是31歲遼寧男子郭少宇，16年前15歲時，他因貪玩碰到高壓電線，失去右手右腿，不過他並未放棄，成為一名殘疾人運動員。退休後，在家人的支持和鼓勵下，他開始環中國騎行，累計騎了8萬公里。這2年他又繼續騎車環遊世界，足跡踏遍泰國、馬來西亞、印尼、埃及、塞爾維亞、巴基斯坦等十多個國家，開啟一段精彩的旅程。

郭少宇以一臂一腿環遊世界：（按圖了解）



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近日，郭少宇成功登頂非洲最高峰乞力馬扎羅山，乞力馬扎羅山位於坦桑尼亞東北部，海拔5895米，山腳四周是茂密的熱帶雨林，山頂則是一年四季不會消融的冰雪，被稱為「非洲屋脊」。

郭少宇回憶，攀登的過程「太難了」，他跟着嚮導從山下的熱帶雨林帶出發，沒想到遭遇下雨，原本還算平坦的山路變得濕滑泥濘，厚厚的泥土附着在假肢上，讓他的步伐異常沉重。

隨着海拔不斷升高，腳下的路也被越加陡峭的山石取代。郭少宇只能手腳並用，一步步挪動，但還是免不了「狠狠摔了幾跤」。他也開始出現噁心嘔吐、頭腦發漲等症狀，但爬到「比雲彩還高」的地方，又讓他全身充滿力量，最終順利登頂。

郭少宇登頂證書上寫女兒名。（《央視新聞》截圖）

下山後，他在乞力馬扎羅山的登頂證書上，寫下女兒的名字，表示這是送給女兒的禮物：「我不知道她長大後會面臨甚麼，但希望這張證書，未來能帶給她去嘗試、去挑戰的勇氣。」

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