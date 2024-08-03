巴黎奧運｜台灣觀眾攜自製應援物入場　遭其他觀眾強搶爆衝突

中華台北隊羽毛球黃金男雙「麟洋配」，在8月2日再度打出精彩表現，4強戰擊敗丹麥組合勇闖本屆巴黎奧運羽球男雙金牌戰，將和世界排名第1的中國組合梁偉鏗、王昶爭奪本屆金牌。



不過此戰李洋、王齊麟在場上熱血奮戰，現場眾多台灣球迷為兩人加油時，卻爆發衝突插曲，有台灣球迷手持自製台灣造型，寫着台灣加油標語，卻遭其他觀眾搶奪，險爆發衝突，台灣球迷賽後爆哭，直言無法相信遭受這樣的對待。（編按：有台媒指，該名觀眾疑似是中國籍。）



台灣球迷自製「台灣加油」標語，卻在奧運賽場遭中國球迷強走引發衝突。（路透社）

台灣球迷自製「台灣加油」標語，卻在奧運賽場遭中國球迷強走引發衝突。（路透社）

王齊麟、李洋在場上賣力熱血奮戰，替中華隊拼進羽球男雙金牌戰，現場也湧入大量台灣球迷，為麟洋配高聲吶喊應援，但比賽過程中卻有球迷不斷因為手持加油標語、國旗，以及麟洋配毛巾卻遭請出場館，甚至爆發有觀眾搶走台灣球迷自製「台灣加油」標語後跑走，可說突發狀況不斷。

該位遭觀眾無理搶走自製標語的球迷，目前在法國唸書的楊芷芸就表示，「一開始進場的時候保全要檢查包包，他看到海報，問我是甚麼，我說是海報，他問我上面寫甚麼，我說為我們國家加油，他只跟我說有些東西是禁止，一切的狀況都讓我很不明白。」

另外亦有觀眾帶同自備的應援物入場打氣，但因不合符規例而被保安收走。（路透社）

另外亦有觀眾帶同自備的應援物入場打氣，但因不合符規例而被保安收走。（路透社）

楊小姐表示，「隨後入場後，可能是我為麟洋配加油喊得太大聲，開始有保安過來關注，但這上面沒有國旗標誌，不應該被禁止，後來有請台灣球迷幫我拍照，但保安開始用手阻擋手機，也要求我到後面溝通，但我想看比賽拒絕。之後就有一位身穿粉紅衣的男子，我在講台灣加油，他就說是『中華隊』還是『台北隊』之類的，那名男子隨後過去搶走我的標語，後面我也不知道他發生甚麼事，我不知道他是跑走還是被請走。」

在奧運賽場遭遇這樣的狀況，楊小姐哭着表示，「剛剛還有另外一組台灣球迷，因為舉着麟洋配毛巾，同樣被現場人員收走，我真的覺得很悲傷，但至少讓世界看到台灣在奧運賽場，一樣會血淋淋的發生這種事。」

在奧運等國際賽場，中華隊球迷入場僅能攜帶參賽國代表旗幟進場，因此中華民國國旗是無法帶入場內，只能攜帶中華奧會會旗，才不會違反相關規定。

在奧運等國際賽場，中華隊球迷入場僅能攜帶參賽國代表旗幟進場，因此只能攜帶中華奧會會旗，才不會違反相關規定。（路透社）

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