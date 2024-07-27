愈睇愈心寒！男子睇奇案片才知租了凶宅　崩潰喊：聯繫不上房東

中國大陸一名男子日前看短影音，看到一則講述2014年發生在吉林市出租房內的一宗命案偵破故事，他愈看愈覺得毛骨悚然，因為影片中曝光的刑案現場，不只房間格局相同，甚至連雪櫃上有著相似貼花。



據《大皖新聞》報導，一名講解刑偵案例的博主22日發佈一則短影音，講述發生在2014年3月25日的吉林兇殺案件，女子帶租客看房後失聯，警方趕到時，女子躺在地上已死在出租房中。被害女子家屬稱，案發的房子是女子朋友的，委託她出租。

男子看短影音發現自己租到「凶宅」。 （微博圖片）

影片中，被害人身上有一個帶花紋的抱枕。警方初步判斷為因財殺人案件。公安機關工作人員在馬桶中掏出了碎紙片，拼接後發現是房屋租賃協議書。再結合電梯監控等證據，鎖定殺人案嫌疑人為被害人帶來看房的兩名租客。

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對比房中雪櫃竟有類似貼花。（微博圖片）

上述影片發佈十幾個小時後，一名男網友留言「本人正居住這間屋子」，並上傳一段影片，影片從進門開始錄製，進門有一個白色雪櫃，上面有紅色的印花。一樓的客廳擺放著沙發，沙發上有抱枕。上夾層樓梯後，來到一間臥室，床尾處擺放著一個拉鍊打開的布藝衣櫃。

之後另一名男子也發佈該房影片，稱自己和弟弟租住在上述房屋裡，沒想到「吃瓜吃到了自己」、「也不便宜，1200元一個月，講價到1100元。房主聯繫不上，退了房」。

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評論區裡，不少網友通過截圖進行對比，10年前影片畫面中的房屋，與兩名男子發佈的房子，在裝修和佈置上高度相似，款式相似的雪櫃與紅色印花，花紋相似的沙發抱枕，此外，還有高度相似的旋轉樓梯、沙發、桌椅等。

刑案現場房屋格局相同，連沙發也高度相似。（微博圖片）

有專家表示，如果租客在不知情的情況下租了「凶宅」，且是通過網上才得知這一資訊，而房主和仲介在出租時均未告知此情況，那麼租客確實有可能要求房主和仲介進行賠償。

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