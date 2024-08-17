飯圈亂象滲透體壇　陳夢奪冠竟遭豎中指　中國乒協發聲明譴責

「飯圈文化」近期逐漸滲透到體育界，例如在剛過去的巴黎奧運乒乓球女單決賽上，陳夢與孫穎莎展開「內戰」，惟現場觀眾一邊倒為孫穎莎加油喝彩，更有人在陳夢衛冕奪冠後作出豎中指的動作。周六（17日），中國乒乓球協會在官網發布聲明，對公安機關近期會同相關部門依法打擊整治體育領域「飯圈」違法犯罪行為表示堅決支持，並強烈譴責任何違法犯罪行為。



聲明稱，「飯圈」亂象已經嚴重干擾中國乒乓球隊的正常訓練和比賽，對運動員、教練員與管理人員的工作、生活、家庭產生了極其負面的影響，更造成了惡劣社會影響。針對在網絡空間以及其他社會公共場所，任何對中國乒乓球隊或其成員進行辱罵、詆毀、誹謗或其他形式的惡意攻擊行為，協會將依法收集證據，並追究相關組織和人員的法律責任。

聲明強烈譴責違法犯罪行為。（中國乒協）

中國乒協表示，作為一支充滿團結精神的隊伍，中國乒乓球隊衷心感謝社會各界人士的關心與厚愛，並期望與大家攜手合作，共同營造清朗網絡空間。中國乒乓球協會將繼續致力於中國乒乓球事業健康發展，進一步弘揚新時代中華體育精神的新風貌，助力體育強國建設，全力為祖國和人民贏得更大的榮譽。

「飯圈文化」原本是指粉絲群體中對偶像的狂熱支持行為，但隨著近年來這一現象的擴展，它已逐漸滲透到體育界。在今年的巴黎奧運期間，這一現象尤為突出。特別是在乒乓球女單決賽後，大批網民一面倒地支持選手孫穎莎，並對她的對手、挑戰衛冕的選手陳夢展開了激烈的網絡攻擊。

陳夢奪冠後有看台上的觀眾對她「豎中指」。（網上圖片）

這些激進言論迅速引起了社會廣泛關注，不僅對賽事的公平性造成了負面影響，也對運動員個人的心理健康帶來了壓力。

陳夢在比賽後回應稱，她希望球迷們能理性面對比賽結果，將更多注意力放在運動員的拼搏精神上，而不是簡單地追逐勝負。她強調，運動場上總有輸贏，球迷應該以更理性的態度對待。

微博帳號「healerhcy1」曾在陳夢戰勝隊友孫穎莎奪金後，發文稱「好好感謝你的馬琳教練，今晚在床上記得戴套」，引來大量網民批評、舉報。（微博）

為了遏制這一不良風氣，內地多個主要社交媒體平台迅速展開清理行動。微博、抖音、今日頭條等平台至少刪除數萬條涉及「飯圈文化」的激進貼文，並封禁了800多個涉嫌煽動對立、傳播負面信息的帳號。

官媒《人民日報》也對此現象進行了嚴厲批評。人民網發表評論文章，警告「飯圈文化」外溢的危害，呼籲球迷在支持偶像或運動員時保持理性和克制。評論指出，「愛無需理由，卻需要克制」，警示球迷不要因一時的情感失控而對社會秩序造成損害。