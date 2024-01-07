公司旅行去日本帶埋老婆　嬌妻一個行為令自己冇晒面　網民都鬧爆

不論是和家人或朋友一同出遊，若從頭到尾被晾在一旁肯定不太好受。



一名女網友抱怨跟老公一起參加他公司的日本旅遊，但旅途過程中都被晾在旁邊，索性乾脆自己跑去逛街。

沒想到事後挨了老公一頓罵，就連回到台灣也被冷對待，讓她啞口無言。

上網公審老公 反被網民鬧爆唔識做人 點圖睇睇原文全文同網友意見：

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女網友在臉書「爆料公社」貼文表示，老公剛進公司1年多，這次公司舉辦日本九州旅遊，便邀她一起參加。

但到日本後老公從頭到尾都跟同事一起走一起玩，每次都是要吃飯或者坐車時才會回頭找她，到了第3天仍是如此，讓原PO很不開心，乾脆自己跑去逛，沒想到這一決定惹怒了老公。

原PO說老公突然打電話罵她亂跑，害他找不到人，要不是同事發現原PO不見了，趕緊告訴她老公，不然她差點坐不到回公司的巴士。

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也因為如此，老公開始冷暴力，即使回到台灣後以不理原PO，她委屈地說「不要問我以前不知道他是這種人嗎？之前蜜月還是他帶我出國不曾這樣，這是我第一次跟他參加公司旅遊，也沒想到會這樣」。

不少人認為原PO應該要檢討自己行為，「這種和同事或親戚出門的場合，麻煩存在感要自己擦。妳都不知道老公的兢兢業業，都沒說妳怎麼不主動去和其他人混熟，替老公事業加分了，妳這種太太不懂社交就不該出來的，乖乖待在家看劇吧」、「妳既然選擇跟他去公司活動，就應該以他為主，這是他的職場、他的主場」。

「說真的，妳讓他找不到人，其實讓他很沒面子」、「他冷落妳可以提醒他，直接鬧失蹤尤其出國真的會讓人很不開心」。

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也有網友安慰她，「我也跟妳類似，但是不是出國玩，而是跟我老公他朋友本地遊，我就像是透明人一樣」、「改天換妳這樣對他，就看他有何感想」、「蜜月時如果他帶妳出國，然後把妳晾著，回來應該就直奔戶政了吧？」。

「我老爺就是這種人，朋友約出國就要奶奶一起去玩（傭人），然後行程都跟朋友混在一起沒在理奶奶的，這種多出去幾次，奶奶就死心了，不再去」。

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