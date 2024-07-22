兩人交往到結婚，除了個性相處的來外，價值觀也要一致才有辦法走得長久。



有一名月薪50000元（台幣，下同，約11900港元）的24歲男生，開出了4大條件想找老婆。

原po表示，自己一直跟朋友說不可能，叫他別結了，結果此文一出後，果真引起網友砲轟，直呼「你朋友哪來的自信？」、「是活在80年代嗎？」、「不是無言，已經到了好笑的地步」。

24歲男開「4大條件」搵老婆 月薪曝光秒被網民砲轟：哪來的自信（01製圖）

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一名網友在Dcard以「月薪50000夠結婚嗎」為題幫朋友發文，她表示朋友24歲月薪5萬，目前住在雙北的一個小套房，套房的房租、水電都是由父母負擔。

他想要娶一個老婆陪伴在家裡，成家立業有溫暖家的感覺，並列出了4個結婚條件。

首先，老婆要沒有工作的嫁給他，在家為他煮飯、做家事，等他下班回來。

第二，一個月給老婆10000元當作薪水，煮飯生活費另計，但買菜不希望太貴，兩人吃的跟生活上需要買的家庭用品，盡量壓在15000元以內。

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第三，結婚懷孕以後，給老婆的錢調漲到一個月15000，醫院看病費朋友會出。

最後，婚後小孩必須由老婆全程帶，不會請保母，也沒有提供月子中心給老婆。

原po表示，她看到這種條件，也勸朋友還是別結婚了，在雙北這樣還不如自己工作賺錢，「而且一個月10000薪水真的是少中之少」。

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結果文章一出，馬上引起大批網友反彈轟：

「我第一次看到月薪50000，還要老婆不工作在家帶孩子的，你朋友哪來的自信？」

「是活在80年代嗎？要女人放棄工作、生養小孩、顧家裡，犧牲那麼多你給15000？」

「他父母對他太好，好到讓他覺得50000可以養老婆和小孩」

「根本還是無法獨立的巨嬰」



但也有人認為：

「隱約覺得關鍵不是錢，關鍵是妳朋友自以為他可以獨立，還可以負擔兩個人的生活，即使他其實連套房房租，都還要靠他爸爸媽媽」

「雖然很好笑，但某些角度好像可以理解他的想法」

「50000可以結婚，但50000要一個人撐起整個家，在現在的台灣不可能」

「單以經濟考量，有車有房，不生小孩算起來也還行」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】