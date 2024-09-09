河南公司統一訂外賣逾20名員工食物中毒　店家僅賠餐費900元

據內媒《百姓關注》報道，9月8日，河南省鄭州市的王女士表示，其公司統一訂餐黃燜雞米飯，員工就餐後半數人員出現身體不適。



鄭州一公司訂51份黃燜雞米飯超20人中毒。（影片截圖）

鄭州一公司訂51份黃燜雞米飯超20人中毒。（影片截圖）

據王女士稱，午餐都是由公司統一預定，9月5日中午就餐當天，晚上就有員工表示身體不適。當時訂了51份餐，目前公司已有超20人出現不同程度的頭暈、嘔吐、腹瀉等症狀，有6人住院治療。

多位員工診斷證明書顯示，診斷結果為「食物中毒」。王女士稱，事後店方只願意賠償900多元（人民幣）餐費，醫院已上報衛健委，正在等待調查結果。

鄭州一公司訂51份黃燜雞米飯超20人中毒。（影片截圖）

鄭州一公司訂51份黃燜雞米飯超20人中毒。（影片截圖）

涉事的黃燜雞米飯店長稱已報警，在等相關部門檢測結果，表示如果確實是他們的責任會承擔。

網民評論：

「長點心吧，下次訂餐至少選2家，避免團滅」

「預製菜，快是快了，一損俱損啊，連鍋端」

「拜託這些餐飲做個人吧，良心一點」

「前些時候成都有人點這個連鎖店的外賣，還吃出了完整的鼠鼠」

「大規模的食物中毒，太可怕了，都不是腹瀉那麼簡單的症狀」

