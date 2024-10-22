女生卸美甲驚覺指甲發霉化膿變綠！疑染綠膿桿菌　店家勸趕緊求醫

喜愛做美甲的女性要注意了！雲南省瑞麗市一家美甲店近日曝光一則影片，畫面中一名到店裏做美甲的女顧客，卸掉原本的美甲後竟赫然發現，她的指甲已化膿變綠，恐遭黴菌感染，店家勸她趕緊求醫。



女生卸掉美甲後，驚覺自己的指甲已發霉變綠！（按圖了解）



美甲店曝光女子卸除原本美甲後的慘況。（微博截圖 / @都市時報）

內地媒體報道，這家名為「小喜家美甲店」的帳號，於10月17日發布一段影片顯示，這名女顧客到該店做美甲，卸除原來的美甲後，竟赫然發現指甲發霉變綠，其中兩個手指疑似感染綠膿桿菌，店家表示，「看到時人都麻了，做了這麼久的美甲，第一次見這麼嚴重的空甲和綠膿桿菌。」

店家說，起初這名女子還沒意識到嚴重性，要求店家給她重新做一套，但店員極力勸她去醫院治療才沒繼續。店家指出，這名女子上一次做美甲是7月份去廣東出差時做的，如今已過3個月。

事實上，美甲處理不當發霉變綠時有所聞，英國一名女子去年曾在抖音（TikTok）曝光自己慘痛的美甲經驗，當時她的指甲下方長出數塊的墨綠色斑點物，細看下赫然發現，竟是因潮濕而滋生的黴菌斑，她嚇得趕緊買藥狂擦，但仍未見改善，只好將指甲留長以後再剪掉發霉的部分。

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