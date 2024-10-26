哥基警犬開工前後「對比極大」驚現厭世社畜臉　網民：歷盡滄桑

一旦上過班眼神都變了。網紅哥基警犬「福仔」前陣子通過考核正式上工，不過才剛值勤沒多久，原本燦笑療癒的臉龐瞬間轉變成厭世社畜臉，前後對比照片讓網友看傻眼，驚呼無論什麼物種都逃不過上班的摧殘！



【圖輯】點圖放大看哥基警犬開工前後對比👇👇👇

「杭州日報」日前分享一部影片，許多網友都很好奇哥基警犬「福仔」上班之後的近況，不過從影片中可以看見，正式值勤的「福仔」表情似乎變得沒以前那麼快樂，從剛通過考核時張嘴吐舌大笑的臉，上班後短短幾天就變得黯淡無光，被上班的重責大任壓得眼睛都沒了光。

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北京市公安局幽默發文表示，「福仔」經過基層的歷練，感覺成熟了不少。對此網友則笑說：

「這眼神裡都是工作經驗」

「這雙眼睛正在歷盡滄桑」

「一雙看盡世間百態的眼神」

「什麼物種都逃不過上班的摧殘」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】