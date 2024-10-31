陽光美少女突患怪病「手抬不起來」竟是漸凍症　拍紀錄片激勵他人

湖南懷化一名女孩小陳26歲突然患上「漸凍症」，起初發現兩隻手臂抬不起來，本以為是普通的疾病，沒想到，逐漸發展成「生活不能自理」的情況，才知道患上了這樣的「不治之症」。



小陳決定拍片紀錄下與病魔對抗的生活，不僅替自己的人生留下回憶，也要藉此激勵病友，一同面對人生的難關。

湖南女孩小陳26歲突然患上漸凍症，她決定拍片紀錄與病魔對抗的生活，藉此激勵病友不要放棄。（微博@都市頻道）

原是芳華待灼美少女 患病後從想過尋死到決意勇抗病魔 點圖放大了解更多：

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小陳原本是位芳華待灼的美少女，喜歡打扮自己，展現自信與美麗的一面。

當她發現手臂突然抬不起來時，本以為是肩周炎（五十肩），經醫生診斷才發現竟患上「漸凍症」，讓她的人生道路瞬間崩塌。

小陳在影片中表示，患病後，對死亡的恐懼，身體不能動彈，腦子卻很清醒的絕望感，一度讓她萌生輕生的念頭：

我度過一段一邊內耗，一邊治癒的日子，直到現在，我完全有勇氣面對死亡！

依現在的醫術及科學研究來說，漸凍症的發生原因仍不明。

北京大學第三醫院神經內科主任樊東升表示，「漸凍症」是一種只能往前進，不能往後退的疾病，多數患者會處於無助狀態，延長患者存活時間是目前最實際的目標。

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患有罕見肝臟胚胎肉瘤的馬來西亞威南日新18歲女生陳巧祈6月19日晚不幸離世，她生前積極抗癌的故事及臉上常掛着的笑容溫暖了無數網民的心。（Facebook@大山腳瑤池金母慈善基金會）

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