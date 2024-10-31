陽光美少女突患怪病「手抬不起來」竟是漸凍症 拍紀錄片激勵他人
撰文：ETtoday
出版：更新：
湖南懷化一名女孩小陳26歲突然患上「漸凍症」，起初發現兩隻手臂抬不起來，本以為是普通的疾病，沒想到，逐漸發展成「生活不能自理」的情況，才知道患上了這樣的「不治之症」。
小陳決定拍片紀錄下與病魔對抗的生活，不僅替自己的人生留下回憶，也要藉此激勵病友，一同面對人生的難關。
原是芳華待灼美少女 患病後從想過尋死到決意勇抗病魔 點圖放大了解更多：
+15
小陳原本是位芳華待灼的美少女，喜歡打扮自己，展現自信與美麗的一面。
當她發現手臂突然抬不起來時，本以為是肩周炎（五十肩），經醫生診斷才發現竟患上「漸凍症」，讓她的人生道路瞬間崩塌。
小陳在影片中表示，患病後，對死亡的恐懼，身體不能動彈，腦子卻很清醒的絕望感，一度讓她萌生輕生的念頭：
我度過一段一邊內耗，一邊治癒的日子，直到現在，我完全有勇氣面對死亡！
依現在的醫術及科學研究來說，漸凍症的發生原因仍不明。
北京大學第三醫院神經內科主任樊東升表示，「漸凍症」是一種只能往前進，不能往後退的疾病，多數患者會處於無助狀態，延長患者存活時間是目前最實際的目標。
【延伸閱讀】馬來西亞抗癌少女陳巧祈勇戰病魔半年離世 生前笑容感動無數人
點圖放大瀏覽更多陳巧祈的照片：
+8
【延伸閱讀】抗癌網紅李小妞逝世 2幼兒救護車上「淚拉媽媽手告別」令人鼻酸
點圖放大瀏覽：
+17
內蒙陽光抖音網紅蘇日曼驚悉已患胃癌末期 拍片記錄少女抗癌之路美國20歲陽光正妹慘患胰臟癌 抖音分享抗癌經歷爆紅 劇情神展開老婆婆死前把50年婚姻寫成感動全日本的詩 後來丈夫才知悲痛真相患極罕怪病、歌手夢碎、離婚 日本單親媽媽坎坷人生因兒子變動聽孟海逝世｜食道癌早期無症狀？台灣權威醫生：喝酒容易臉紅是警訊三姊妹一年內相繼患肺癌 均未滿60歲沒抽煙 由同一個醫生治療
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】