全紅嬋「與男團偶像行鬼屋」影片曝光　「一可愛舉動」萌翻網友

跳水天才、巴黎奧運冠軍全紅嬋12日在社交平台連續發出5集影片，分享自己與內地男星王俊凱在北京環球影城逛鬼屋的經歷。



全紅嬋全程緊拉王俊凱衣角的動作萌翻內地網友。

全紅嬋分享與TFBOYS隊長王俊凱在北京環球影城逛鬼屋的影片。（微博影片截圖）

全紅嬋全程緊拉王俊凱衣角「差點把他衣服脫下」（點圖放大瀏覽）：

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據全紅嬋分享的影片顯示，25歲的王俊凱步伐堅定，似乎並不害怕鬼屋挑戰。

而17歲的全紅嬋則顯得比較膽小，對鬼屋又好奇又害怕，不時被突然冒出的鬼怪嚇到大叫，緊跟在王俊凱身後並拉住他衣角，被驚嚇時幾乎要將他外套扯下。

全妹的可愛反應令同行拍攝者爆笑，王俊凱對此打趣道：

小紅你是不是冷，我衣服脫了。

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2024大灣區電影音樂晚會上，中國奧運金牌選手與群星大合唱，跳水女將全紅嬋現場「全開咪」聲音超搶鏡，迅速登上網絡熱搜。（微博@九派新聞）

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據悉，王俊凱14歲時以少年偶像組合TFBOYS出道，並擔任隊長，畢業於北京電影學院，現為內地男演員、流行樂歌手，男子演唱組合TFBOYS隊長。

據此前媒體報導，全紅嬋曾在接受採訪時表示因為家境清貧和忙於訓練，小時候沒有去過遊樂園。

此次她與王俊凱一起逛環球影城，令許多內地網友羨慕不已：

「小凱哥哥和紅姐妹妹玩得真開心。」

「真的是羨慕嫉妒不恨。」

「凱哥好有男友安全感啊。」

「現在去應聘鬼還來得及嗎？」



政府在會展設宴歡迎國家隊，全紅嬋喝凍檸樂，與團友言談甚歡。（廖雁雄攝）

全紅嬋一直手持「豆苗仔」，愛不釋手。（夏家朗攝）

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