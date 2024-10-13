全紅嬋「與男團偶像行鬼屋」影片曝光 「一可愛舉動」萌翻網友
撰文：中天新聞網
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跳水天才、巴黎奧運冠軍全紅嬋12日在社交平台連續發出5集影片，分享自己與內地男星王俊凱在北京環球影城逛鬼屋的經歷。
全紅嬋全程緊拉王俊凱衣角的動作萌翻內地網友。
全紅嬋全程緊拉王俊凱衣角「差點把他衣服脫下」（點圖放大瀏覽）：
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據全紅嬋分享的影片顯示，25歲的王俊凱步伐堅定，似乎並不害怕鬼屋挑戰。
而17歲的全紅嬋則顯得比較膽小，對鬼屋又好奇又害怕，不時被突然冒出的鬼怪嚇到大叫，緊跟在王俊凱身後並拉住他衣角，被驚嚇時幾乎要將他外套扯下。
全妹的可愛反應令同行拍攝者爆笑，王俊凱對此打趣道：
小紅你是不是冷，我衣服脫了。
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據悉，王俊凱14歲時以少年偶像組合TFBOYS出道，並擔任隊長，畢業於北京電影學院，現為內地男演員、流行樂歌手，男子演唱組合TFBOYS隊長。
據此前媒體報導，全紅嬋曾在接受採訪時表示因為家境清貧和忙於訓練，小時候沒有去過遊樂園。
此次她與王俊凱一起逛環球影城，令許多內地網友羨慕不已：
「小凱哥哥和紅姐妹妹玩得真開心。」
「真的是羨慕嫉妒不恨。」
「凱哥好有男友安全感啊。」
「現在去應聘鬼還來得及嗎？」
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