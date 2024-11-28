貴州13歲男童失聯5日河邊發現遺體溺亡　父：每日凌晨3點起床背書

11月18日，貴州一名13歲男孩在上學途中失蹤，橋邊發現書包。昨日（27日）貴州思南縣發布情況通報表示，在烏江河流域發現男孩遺體，經警方調查排除他殺，為溺水死亡。

男孩父親在此前接受內媒訪問時稱，孩子名叫徐家誠，就讀於思南縣某中學，失蹤當天早上，他像往常一樣早起上學，卻在途中失去蹤跡，「他平時3點起床，就自己說要早點去學校背書」。



據徐家誠的父親徐文華介紹，男孩失蹤時身穿略厚的白色（帶部分黑色）長袖帶帽T恤、藍色校褲和運動鞋，特征為兩顆上門牙較大，形似兔牙。11月18日上午9點，徐家誠的書包和校服上衣在思南三橋橋上被發現，但監控影片中並未出現他的身影。

徐文華表示，徐家誠平時三點起床準備上學，從家到學校大約需要10分鐘，但對於孩子平時怎麽進學校他則不清楚。徐文華說，孩子在學校和同學也沒有明顯的關系矛盾；失蹤前，徐家誠曾表示要早起去學校背書，因為他有三科副科成績稍差。

徐文華說，「家里沒有表現出來，說過學習壓力太大了，這條路是他小學4年級就開始走，早上起來就把早餐做了吃了就去上學，他平常就是三點起床，因為有三科副科成績稍差一點，就自己說要早點去學校背書。」

據11月27日，貴州思南縣聯合調查組發布的《情況通報》顯示，在搜尋5日後，11月23日11時18分許，警方在思南縣烏江河流域撲龜塘段發現一無生命體征人員，家屬現場辨認已確認其為失聯學生徐家誠。經公安機關調查，已排除他殺，系溺水死亡。