女子自稱｢哪吒轉世｣太原火車站2次掌摑工作人員　真相曝光引熱議

12月6日，山西太原火車站一女子疑似精神失常，掌摑車站工作人員，還自稱哪吒轉世。影片在內地網絡引發熱議。



影片中，該女子接連大喊「我是哪吒轉世」，並稱「要不你就弄死我，今天我弄死你」，指責工作人員「你是誰啊，管我幹嘛！」。在影片中，該女子在脫掉外套前後2次掌摑穿着制服的工作人員，工作人員並未還手，僅要求女子坐下。

對此，太原鐵路公安處工作人員回應表示，當時並不能確定該女子精神狀況，目前已確診其患有精神類疾病，已收治在精神病院。

該影片引發內地網民熱議，讚工作人員未還手高素質，「不管這女人是正常人還是精神病，車站工作人員都沒有還手，這是一種修養，更是一種素質」；「如果是一般的普通人，被這樣無緣無故打一巴掌，早就還手防身了。」還有網民提出，是否精神疾病患者也應該「同等量刑」。

這也不是你打人的理由啊



精神病就可以無法無天了嗎



如果拘留，也就幾天十幾天，但如果是精神病，那可能少則一年半載，多則終身治療，所以，想裝瘋賣傻，逃避處罰的人，可要想好了。



還好車站的工作人員心理素質好，有涵養，不和她計較



同樣是工作人員，現在天天被罵，各種莫名其妙找茬，只能靠自身調節情緒。



收治是最好的處理方式，不然後患無窮。

