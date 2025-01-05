鍋巴中食出油炸壁虎？　生產商質疑炒作已報警：廠房連蚊都進不去

有網民拍片反映，女兒食用其網購的鍋巴期間，發現包裝袋內有一隻油炸壁虎。不過，生產廠家稱影片不符合常理，且廠房密封「一丁點的蚊子都進不去」，質疑買家是故意炒作，現已報警處理。



影片顯示，消費者用手拿起一隻油炸壁虎，其背景是一包撕開後的燒烤味鍋巴。另一張訂單截圖顯示，消費者於2024年6月17日購買鍋巴和虎牙脆共計20包，花費18.9元（人民幣，下同）。

消費者在影片配文稱，「1月2號下午給我女兒開了一袋旭源鍋巴，某撈之前的同款。因為怕她撒掉，我只開了一個小口，我女兒吃了兩片後從裏面拿出来了一隻油炸過的壁虎。我聯繫商家，商家不回，聯繋廠家，廠家直接說我想來錢快，說我没良心。一想到我買了二十包，吃得只剩三包我就想吐」。

消費者提供了購買紀錄及幼女的出生證明，表示鍋巴是在孕期期間購買，直至哺乳期她都食用了同批次的鍋巴，自己反映食品問題是，從來沒有向廠家索賠，「我沒有必要拿自己跟小孩子的健康開玩笑，我現在只需要商家廠家出來給我一個說法，不是逃避責任」。

有網民拍片反映，女兒食用其網購的鍋巴期間，發現包裝袋內有一隻油炸壁虎。（抖音）

有網民拍片反映，女兒食用其網購的鍋巴期間，發現包裝袋內有一隻油炸壁虎。（抖音）

《極目新聞》報道，涉事商家稱，其售賣該品牌的食品已近10年，這是她第一次遇到這種情況，買家曾通過平台與客服聯繫，她見買家是於2024年6月下單購買，「我一看都過了六七個月了，而且我也不相信有些事兒，就沒有回買家」。

該商家稱，買家在社交平台發布影片後，她曾致電但對方未有接聽，同時她已聯繫生產廠家。商家又稱，自1月4日凌晨起，就有不少網民向店舖客服詢問此事，目前該店已無法正常營業。

消費者拍片稱，女兒食鍋巴時發現包裝袋內有一隻油炸壁虎。（影片截圖）

訂單紀錄顯示，消費者於2024年6月17日購買鍋巴和虎牙脆。（抖音）

生產廠家工作人員稱，已注意到社交平台的影片，質疑買家是故意炒作，「買家去年6月購買，現在已經是2025年1月了，儲存了6個月才吃不符合常理，而且買家還稱是給自己女兒吃的，我們打開東西都會看看裏面東西有沒有問題，吃了之後發現裏面有壁虎，這也不符合常理，另外一個小號不至於有這麽高的流量」。

該工作人員還稱，買家反映的食品衛生問題不可能存在，生產廠房是密封，而且每天進行蟲鼠害的管控，「連一丁點的蚊子都進不去，我們每一關的流程都經過篩查，不單單是環境問題，全方位的管控」。目前，廠家已經報警處理，同時正聯繫市場監督管理局介入。