2021建築界奧斯卡A+ Awards　中國再橫掃47獎　香港也有代表上榜

從馬岩鬆的雲洞圖書館到成都地鐵18號線，在這個持續變化的世界裡，中國建築一直走在前面。國際知名建築網站Architizer今年的A+ Awards獲獎名單，終於出爐了。作為全球最具影響力的建築獎項之一，2021年，有超過100多個國家的5000多個設計項目參與了它的競爭，總獲獎項目不到5%，可謂是激烈非凡。最可喜可賀的，是中國的表現。在總計179個獲獎項目中，落地在中國建築項目共獲47個獎項，佔比超過四分之一，是去年獲獎數的1.6倍。
這裡面，既有馬岩鬆的海口雲洞圖書館，安藤忠雄的和美術館這樣的大師名作，更有包括體育館、幼兒園、地鐵站、會議中心等多種多樣的建築形態。
點圖欣賞今屆的中國得獎作品及了解其優勝之處▼▼▼
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建築設計應該如何為一個變化中的世界服務？這是今年大獎的主題。面對突如其來的疫情，以及隨後大量棘手的社會問題，中國人交出了一份驚艷全球的答卷。
顯然，這些建築背後的設計，也用無窮的創新力和人文關懷，體現了強大的環境適應性，全方位地關照著普通人的生活。
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上海▼▼▼
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北京▼▼▼
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