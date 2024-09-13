酒精陷阱｜酒精成癮危害大損健康！小心惹6癌症上身　必學拒酒5招

世界衛生組織（WHO）指出，酒精對健康危害極大，認為酒精造成的毒害遠遠超過其他毒品！根據統計，酒癮者的平均壽命更比一般人少了25至30歲，可以說是非常嚴重。國際癌症研究機構資料也說明，酒精與6種癌症有關，包含與食道癌、肝癌、大腸癌、直腸癌、口咽癌和喉癌，不可不慎！



依據台灣國民健康署2021年國民健康訪問調查顯示，18歲以上人口過去1個月飲酒率為 24.4%（男性32%、女性17.1%），18歲以上人口過去1個月暴飲率（曾經1次喝6杯或6杯以上的酒）為3.9%（男性6.5%、女性1.4%），顯示男性比女性更容易過量飲酒。

拒酒5招（按圖了解👇👇👇）

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高飲酒率背後，對健康危害有多大

在高飲酒率背後，不可輕忽「飲酒」對台灣人健康所帶來的危害。根據台灣衛生福利部 2022年台灣人死因分析資料，觀察男女性十大死因，2022年男性死亡率多高於女性，其中又以慢性肝病及肝硬化男性死亡率為女性2.6倍（每十萬人口25.6人／9.8 人），皆為與飲酒有關的死因。

許多研究指出，酒精對中樞神經系統、消化系統及心血管系統有毒性作用，且酒精飲料中所含之乙醇被國際癌症研究機構（International Agency for Research on Cancer, IARC）歸類為第一類致癌物質，亦會抑制免疫力，增加罹患傳染病（包含結核病、愛滋病）的風險。

研究顯示，台灣接近一半的人口喝酒會臉紅，此為缺乏酒精代謝酵素「乙醛去氫酶 (ALDH2)」，導致酒精的中間代謝物「乙醛」無法被正常代謝，這種毒性致癌物累積在肝臟中，便會出現臉紅、心跳加快、頭痛、頭暈、噁吐、宿醉等酒後反應，又稱為「酒精不耐症」，此為亞洲人特有的基因變異。

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台灣國民健康署署長吳昭軍指出，乙醛也會與其他蛋白質、胺基酸及DNA結合，誘發不正常的免疫反應、傷害組織，並產生大量自由基引發基因突變，大幅提高罹患癌症的機率。

酒精損健康，常見急性胰臟炎

台灣台北慈濟醫院身心醫學科主治醫師陳文建指出，酒精對人體會造成全身性傷害。外國研究統計，酒癮病人產生肝炎的機率高達30〜50%，而慢性的酒精使用則與將近四分之一急性胰臟炎有關。

臨床上，可以見到許多酒癮個案因為反覆的胰臟發炎，衍生出糖尿病、慢性腹瀉、營養消化不良等問題，雖然症狀與一般胰臟炎沒有太多的差異，但長期使用酒精還會導致諸多問題，包括胃潰瘍、出血、肝炎、情緒不穩或失眠。

台灣41歲的許先生，原本個性內向、容易緊張、不擅言詞，在大學時發現喝酒有助於社交，每每小酌就能放鬆情緒，跟人互動不會產生距離感。從那時開始，他慢慢接觸各式各樣的酒類，包括象徵品味的紅白酒、威士忌和調酒。

畢業後，他從事業務工作，不但酒量好還懂品酒，應酬交際都不是問題，但這1年來腹部經常隱隱作痛，容易疲累、吃不飽。日前他因為急性腹痛到急診就醫，發現急性胰臟炎並緊急住院，同時被診斷出糖尿病。

雖然醫師叮嚀千萬不能再喝酒，但礙於工作所需，出院後他還是回歸應酬生活，直到胰臟反覆發炎數次，許先生才來到戒酒門診，決心戒酒，目前仍持續治療中。

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少量酒精也不利健康，當心罹癌

陳文建提到，過去網路曾流傳少量飲酒對心血管有益，但事實是即便是少量酒精，也會增加心血管疾病與失智症風險。在台灣，十大癌症中就有6種與酒精有關，特別是上消化道的癌症。

台北慈濟醫院身心醫學科主任陳益乾強調，酒癮的傷害是立即性的，而且除了身體病變，還會產生行為暴力問題，進而衍伸為家暴、酒駕等社會風險。據統計，有六成的家暴都與喝酒有關，不可輕忽。

酒精成癮危害大，紓壓小酌卻成豪飲

許多人因為失眠而小酌助眠，卻在不知不覺間愈喝愈多，從小酌變成豪飲。對此，陳文建表示，酒精本身具有成癮性，無論是想紓壓、放鬆、助眠，身體都容易產生耐受性，變成愈喝愈多或更高濃度的酒類才能達到相同效果。

多數酒癮者在酒量訓練過程中，無形被酒精綁架了身心，只要沒喝酒就會出現戒斷症狀，如手抖、心悸、反胃、焦慮難入睡。他提醒，只要影響生活或功能，就應該到身心醫學科門診或戒癮門診評估，是否有酒精使用障礙症，透過治療予以戒除。

陳益乾呼籲，「不喝酒最健康」，飲酒沒有任何安全量，即便要喝，有飲酒習慣的民眾1 週也不宜超過2個單位的飲酒量（約500ml啤酒），唯有遠離酒精，才能迎向健康人生。

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扭轉勸酒文化！拒絕勸酒5招學起來

吳昭軍則提醒，聚餐時儘量減少飲酒量，或以無酒精飲品代替，營造溫馨沒有勸酒壓力的用餐氛圍，既能擁抱友情與親情也能擁抱健康。提供下列拒酒5招，扭轉勸酒文化，避免過量飲酒有害健康。

第1招：喝酒會傷身（容易起酒疹、傷肝、傷胃、醫生說不能喝酒及正在服用一些藥物不能喝酒等理由）。

第2招：或者說我今天有開車、怕酒駕檢查、要找代駕麻煩等。

第3招：以茶、飲料、咖啡取代喝酒。

第4招：誠實說不喝酒，直接拒絕。

第5招：其他拒酒的說法（酒量不好、尿遁、易醉、易吐、另一伴不喜歡渾身酒氣等）。



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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