40歲女不煙不酒　檢查恐患胰臟癌　7成早期無症狀這些族群高危

台灣禾馨民權健康管理診所院長林相宏分享，一名40歲女性平時沒有什麼不良嗜好，不煙不酒，但斷層掃描一掃，慘了，居然有一顆3厘米的胰臟腫瘤，高度懷疑是胰臟癌。



而胰臟癌有「癌王」之稱，醫生指出，7成早期胰臟癌是無症狀的。

早期無症狀 但這些高風險族群可定期檢查（點圖放大閱讀）：

+ 11

林相宏13日在臉書說，該病人平常食慾就不是非常好，不過體重也沒有明顯下降，肚子頂多偶爾一點點不舒服，也沒有什麼特別疼痛，背部也稱不上有什麼不對勁，就是像一般的腰痠背痛。

林相宏表示，公司體檢抽血，不得了了，病人胰臟癌指標CA199異常升高，高達160 u/ml （正常< 37），「不過更令我跌破眼鏡的是，斷層掃描一掃，慘了，居然有一顆3厘米的胰臟腫瘤，而且肝臟、脾臟也都有陰影，疑似擴散，高度懷疑是胰臟癌」。

林相宏指出，該病人唯一的風險，只有媽媽有糖尿病，其他家族史不清楚，像這樣的病例臨床上其實不時會遇到；而靠抽血篩檢能不能診斷胰臟癌，可以，可是為時已晚。

【延伸閱讀】黑棗功效丨防便秘穩血糖6大功效 研究：減胰臟癌肺癌9成以上風險（點圖放大瀏覽）：

+ 9

林相宏提到，胰臟癌早期會有症狀嗎？其實7成早期胰臟癌是無症狀的，運氣好的，少數腫瘤引起胰臟發炎，肚子會痛，或是阻塞膽道引起黃疸、臉色發黃，不然要靠症狀早期發現，難。

林相宏說，就像這個病人其實症狀也是不明顯，CA199這麼準，臨床上其實不好用 ，如果CA199異常，最後得到胰臟癌的機率是小於百分之一（0.9%）。

罹患胰臟癌的病患，CA199上升的比例也只有80%，尤其早期胰臟癌上升的比率少之又少，但指數持續緩慢上升到超過100，要多加留意。

【延伸閱讀】全球陰莖癌患者數目激增 巴西6500人「被斷根」醫生揭罹癌主因（點圖放大瀏覽）：

+ 9

如何早期發現胰臟癌？林相宏提醒，絕對要從高風險族群還沒有症狀時候，就開始篩檢。

►先天風險：

1、胰臟癌家族史，此種病患發生胰臟癌的年紀往往較年輕，常常小於50歲。

2、特定遺傳基因突變者，除了胰臟癌外，同時也容易罹患乳癌、卵巢癌、大腸癌。

►後天風險：

1、抽煙，約佔患者30%。

2、喝酒。

3、糖尿病，注意約有8成的患者診斷胰臟癌時，會伴隨有新發現的糖尿病或是血糖偏高現象。

4、肥胖，BMI>25，尤其>30更危險。

5、飲食習慣，喜歡高動物性油脂，常吃紅肉或是加工肉品，缺乏蔬果等膳食纖維。

至於做什麼檢查可以最準確篩檢？林相宏表示，胰臟檢查有腹部超音波、磁振造影MRI、斷層掃描CT、內視鏡超音波EUS，針對早期小於2厘米的腫瘤，無疑還是內視鏡超音波EUS最準確，搭配舒眠內視鏡無痛篩檢。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。