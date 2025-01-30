大年初三「送窮日」丟垃圾時簡單一招送走窮氣 睡到自然醒勿拜年
撰文：中天新聞網
出版：更新：
大年初三，又稱「赤狗日」，傳統上被視為容易引發爭執的日子，也是民俗中的「送窮日」。台灣命理專家柯柏成提醒，這一天適合減少外出活動，避免沖犯赤狗，建議大家睡到自然醒，並透過簡單儀式將「窮氣」送出家門，迎接新年的好運。
【相關圖輯】初三禁忌一文看清 大凶之日「赤狗日」誤犯禁恐帶來貧窮兼惹是非（點圖放大瀏覽👇👇👇）
【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇
+7
柯柏成在社交平台發文指出，民間有說法認為大年初三是「老鼠娶親日」，過去農業社會為了避免打擾老鼠，這天會減少活動。現代社會雖然不再忌諱這點，但過年前的忙碌讓人身心俱疲，適逢初三正好休息充電，因此他建議民眾避免安排拜年、宴客等活動，以免影響運勢，甚至招來貧窮與不順遂。
【相關圖輯】哪天出生才算蛇年寶寶？專家揭中國曆法小知識 立春成干支交接點（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+10
此外，初三也是「送窮日」，民間習俗認為，這天丟棄垃圾可象徵送走窮氣。由於過年期間垃圾清運有限，初三傍晚正是許多家庭丟垃圾的時機，柯柏成建議，可以在廢紙上寫上「窮」字，與垃圾一同丟棄，象徵將窮困與霉運送出家門，讓新的一年更加順利富足。
【相關圖輯】2025乙巳蛇年「四大生肖須攝太歲」屬蛇犯太歲建議這樣做避險（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+16
周杰倫農曆新年分享與昆凌及周媽媽合照 IG暗藏「藏頭詩」放閃新年剩菜很多？專家列4類食物不可以微波爐加熱 雞蛋恐變炸彈蛇年2025｜新年送禮禁忌 顏色數量也要注意 一原因絕不能送年糕新年利市｜封利市給長輩有「一禁忌」！小心關心變掃興大家不開心2025蛇年｜新年必備超強5款招財精油 滴在銀包傾生意無往不利
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】