大年初三「送窮日」丟垃圾時簡單一招送走窮氣　睡到自然醒勿拜年

大年初三，又稱「赤狗日」，傳統上被視為容易引發爭執的日子，也是民俗中的「送窮日」。台灣命理專家柯柏成提醒，這一天適合減少外出活動，避免沖犯赤狗，建議大家睡到自然醒，並透過簡單儀式將「窮氣」送出家門，迎接新年的好運。



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柯柏成在社交平台發文指出，民間有說法認為大年初三是「老鼠娶親日」，過去農業社會為了避免打擾老鼠，這天會減少活動。現代社會雖然不再忌諱這點，但過年前的忙碌讓人身心俱疲，適逢初三正好休息充電，因此他建議民眾避免安排拜年、宴客等活動，以免影響運勢，甚至招來貧窮與不順遂。

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此外，初三也是「送窮日」，民間習俗認為，這天丟棄垃圾可象徵送走窮氣。由於過年期間垃圾清運有限，初三傍晚正是許多家庭丟垃圾的時機，柯柏成建議，可以在廢紙上寫上「窮」字，與垃圾一同丟棄，象徵將窮困與霉運送出家門，讓新的一年更加順利富足。

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