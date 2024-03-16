女子「愛戴耳筒聽歌睡覺」慘失聽力　醫生建議永遠勿開大過這音量

撰文：中天新聞網
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通勤用耳筒聽歌消磨時間，已成年輕族群常態，但要小心傷害身體！

大陸一名女子兩年來喜歡戴耳筒聽歌睡覺，不料造成左耳永久性聽損，接下來都得戴助聽器，讓她超級崩潰。

戴耳筒隨時造成不可逆損傷　醫生分享簡單「3個60原則」助你保護聽力（點圖了解更多）：

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據《澎湃新聞》報導，山東淄博一名王小姐，從事秘書工作，最近卻發現耳朵怪怪的。

上班與主管開會時，總覺得對方說的話聽起來不是那麼清楚，甚至有點朦朦朧朧的，已對生活上造成許多不便。

王小姐回憶主因，恐怕和大學時代的習慣有關。她說：「我上大學的時候，晚上喜歡聽歌睡覺，一聽就是一整晚戴著耳筒，大約有2年一直這樣。」

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到醫院檢查後，醫生宣布壞消息，聽力檢測結果，她的左耳罹患「神經性永久聽力損傷」。

醫生說明，這種損傷正是因為長期不合理噪音造成的，戴耳筒讓耳朵處於噪音環境，久而久之造成不可逆的損傷。

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醫生最後提醒民眾，使用耳筒務必注意「分寸」，並建議遵守3個「60原則」，首先是60分貝，盡量不要讓身體長期處於超過60分貝的環境。

其次是60分鐘，無論是戴耳筒或戴在高分貝環境，盡量不要待超過60分鐘。

再來則與電子產品有關，音量盡量不要超過60％。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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