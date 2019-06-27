【宋仲基宋慧喬離婚】內地網友不意外　驚嘆微博「神預測」再應驗

今早韓國演藝圈投下大枚震撼彈！想必讓許多睡眼惺忪的人整個都醒了，韓國金童玉女夫妻檔宋仲基及宋慧喬今早發布消息，表示目前正在進行離婚調解，雙方經紀公司也相繼發出聲明稿證實，引起民眾一片譁然。 許多人都不敢相信當初甜蜜走入婚姻的雙宋如今卻成了最熟悉的陌生人。

宋仲基宋慧喬二人公開聲明全文（按圖放大）↓↓↓

宋仲基與宋慧喬於2016合作韓劇《太陽的後裔》後就爆出緋聞、進而傳出戀情，最後在2017年7月5號發表婚訊，當時甜蜜婚照也羨煞眾人。

然而兩人婚姻一路走來風風雨雨，甚至早在2017年兩人結婚後，就曾有韓國算命師大膽預測，認為兩人因命理問題婚姻並不會長久，現在看來與當時預言不謀而合，也讓許多網友非常震驚。

當時的預言讓網友驚嘆幾乎完全應驗（點圖放大）↓↓↓

網民留言：

「看到雙宋的離婚之後，我第一反應是韓國那個爆準明星算命，我記得他好幾年就說宋慧喬會離婚，還蠻有意思的」

「這個算命帖算準了好幾個韓國藝人……今早新聞一出，就想起這篇，不過還是很吃驚雙宋離婚」

「那個算命的真牛逼，我寒假才在和朋友說那雙宋豈不是今年要離婚？結果真離婚了」

「雙宋離婚看得我傻眼，與兩人無關，是被算命師的神準震驚到了，我什麼時候才能遇到這麼準的師傅？」

中國網友未卜先知？

不只韓國算命師認為兩人不適合，因雙宋結為夫妻後屢次遭爆婚變，在今年（2019）2月21日微博就曾爆料宋仲基出軌喬妹閨蜜造型師，雙方之後更被拍到出席活動都沒戴婚戒，一系列消息都讓網友認為兩人將會離婚，原本都是茶餘飯後的話題，如今竟然成真。

小三傳言及讓網友大喊「神準」的分析（點圖放大）↓↓↓

網友留言 :

「我記得之前是中媒先爆料宋慧喬將合照全刪，而婚戒也不戴，然後盛傳離婚之說，網友都不相信」

「結果中國是對的？！」

「中國那邊之前就在傳離婚了，結果還真的=口=」

「再也不敢不相信微博了，他們結婚、離婚都是先從微博傳出來的」

「也看過出軌新聞，但當時只覺得是對岸（內地）謠言，誰能想到這麼快……」

「當初跟風看微博熱搜，這對早就傳離婚，沒想到謠言不是謠言啊！」

回顧當初雙宋結婚獲得各界祝福，一路走來即便起起伏伏也依然互相扶持，甚至宋仲基於5月時還穿著宋慧喬的衣服拍戲，近期代表作品《阿斯達年代記》新戲發表會被問到婚後生活，也大方甜蜜表示「老婆有為我加油」，卻隔不到一個月就驚爆離婚，讓許多粉絲都非常傷心。

【一個圖輯看清】從《太陽的後裔》到童話式婚姻再到分離 宋仲基宋慧喬的感情路（按圖閱讀）↓↓↓

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