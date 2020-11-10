新疆少女拔足狂奔趕返工忽成網絡紅人　網民：不進國家隊可惜了！

在如今網絡如此發達的今天，一個普通人或許會因為一件小事，而快速躥紅網路。比如今天火遍各大社交平台的一個短視頻，女孩每天狂奔踩點上班被老闆拍下，沒先到引發全網的關注。有網友戲稱：奔跑吧，打工人！其實在調侃背後彰顯出工薪階層的不易。

每天極速狂奔上班的新疆女孩：

+ 8 + 8 + 8

女孩每天狂奔踩點上班被老闆拍下事件，源自新疆烏魯木齊，一名狂奔去上班的女孩走紅。視頻中女孩為了踩點上班，一路狂奔沖到公司樓下，讓不少網友直呼「不進國家隊可惜了」。女孩每天狂奔踩點上班被老闆拍下，沒想到自己成為網絡紅人。

據李女士自己介紹，因為家住得離公司比較近，再加上平時早上起床比較困難，所以每次上班都是踩着點到公司，在路上基本上都是一路奔跑。老闆和同事就把她每天跑步上班的畫面拍了下來，讓她成了公司的「網紅」。女孩每天狂奔踩點上班被老闆拍下，原來如此。

甚至為了拍她上班奔跑的視頻，同事和老闆還專門提前上班在窗台上等待。視頻中女孩為了踩點上班，一路狂奔沖到公司樓下，讓不少網友直呼「不進國家隊可惜了」。

【相關圖輯】員工拒簽辭退信被HR暴力抬走 「虎牙直播」道歉：會配合調查和解

近日，內地影片直播網站「虎牙直播」的一名員工自稱，他在拒絕簽署公司辭退信後被HR等人抬出公司。虎牙公司事後發聲明指，指該員工言語過激…

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】