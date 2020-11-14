靠星座命理隨時發達？研究披露中國人迷信度　內地90後的算命經濟

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二十多年前，中國科學技術協會曾經做過一項名為“中國公眾對未知現象等有關問題的抽樣調查”報告。從1996年開始，七年裡調查了三次，三次調查的結果都顯示，每四個中國人裡面，至少有一個人相信算命，總人數超過三億人，有過算命行為的人高達四成，三分之二的人表示自己的日常行為會受到算命結果的影響。 編輯／瀟鉞（一条）

二十年後，這項調查已經轉為了《中國公民科學素養調查》。2019年發布了最新的第十次調查結果，指出具備科學素質的中國公民佔人口比例為8.47%，也就是超過91%的中國人不具備科學素養。

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這是算命在中國依舊流行的人口基礎：根據2011年美國普度大學中國宗教與社會研究中心發布的研究報告，中國有1.45億人相信風水，1.41億人相信財神，3.62億人曾在過去12個月內算過命或看過相。

豆瓣裡搜索“占卜”、“算命”，命中的帖子超過6萬個，和算命有關的小組大大小小有400多個，人最多的組達到38萬人。新一代的年輕人，有新一代的算命方式。奶奶輩的迷信，可能是廟裡燒香喝香灰水，90後則是微信換頭像改運，或者轉發楊超越祈福。

有人總結過90後的若干種日常迷信：水逆、錦鯉、星座、毒奶……（點圖看內地網民分析占卜趣聞↓↓↓）

年輕人更喜歡的算命方式是西方占星和塔羅牌。據不完全統計，新浪微博上目前帶有“星座”標籤的個人認證用戶約39萬個，機構認證用戶有8.9萬多個。一個大V星座博主在水逆期間，僅僅發四個字“水逆退散！”，可能就能引發上萬的轉發量。

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中國一家星座互聯網公司曾作出統計，其占星APP的用戶主要年齡集中在19至23歲，最小的18歲，年紀最大的45歲。90後、00後是熱愛占星術的主力軍。

是否相信算命，和教育程度無關

2014年，在英國著名教育機構培生（Pearson）集團的全球教育系統排行榜上，韓國名列全球第一。但根據韓國的《朝鮮日報》報導，韓國人口不足5000萬，各類算命從業者高達30萬人，算命行業的總產值在2005年就已經達到2萬億韓元，和2004年韓國電影產業的總產值相當。

早在1982年，澳大利亞心理學家格Graham Tyson就發現，生活壓力越大，人們越容易相信算命：

壓力小的時候，人們並不相信占星學，但是壓力很大的時候，人們更願意從占星學中尋求慰藉。

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2008年的經濟危機，曾經催生出日本的網路算命熱潮：「全球金融危機浪潮下，日本企業倒閉、裁員的情況此起彼伏，股票等個人資產嚴重縮水。越來越多的日本人開始借助算命占卜未來並排解低落情緒。這促使Zappallas（日本算命網站）網上算命業務快速發展。Zappallas的財務報告顯示，截至2008年10月底，每月付費的註冊用戶數同比增長21%，現在已經達到220萬。」

根據美國心理協會的調查，2014年以來，“千禧一代”（1983-2000年之間出生）一直是壓力最大的一代人，壓力來源包括：買房、升職、人際關係。2018年，英國國家統計局的資料指出，“千禧一代”比其他任何年齡段的人都更易患上慢性孤獨症。“零工經濟”的盛行，使得年輕人很難找到“穩定且薪酬公平的工作”，也缺乏“職業上升和發展的空間”。由於工作品質不高，這些年輕人也更容易養成不良的生活習慣，比如吸煙和過量飲酒。

在中國，2020年，第一批90後滿30歲了。工作、感情、買房、結婚生子……方方面面，他們都開始面臨著“三十而立”的巨大人生挑戰。到底應該留在大城市，還是回老家？30歲還沒對象，應該去相親，還是隨緣？工作三五年沒進展，要不要考研，或者考個公務員？別人都在進步，我還在原地踏步，怎麼辦？我在社會上的位置到底在哪？

資料也顯示，來算命的人，問得最多的就是愛情、婚姻和事業。（點圖放大↓↓↓）

心理學上有一種理論叫做“自我實現的預言”，意思是你相信什麼，你就會按照你所期待的去行動，最後事情真的會按照你期待的那樣發生。其實是一種心理暗示導致的行為和決策改變，或許這也是算命“發生作用”的一種方式。

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算命、占卜對於年輕人，到底有沒有參考價值呢？我們採訪了新浪前星座主編，新浪佛學頻道創始人歪脖魚為我們答疑解惑。

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