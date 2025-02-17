雨水是春天的第二個節氣，通常落在西曆2月18日至2月20日之間（2025年為2月18日），標誌著天氣漸暖、降水量增加，為農業和自然界帶來生機。



古人認為，雨水是一年五穀豐登的開端，與人們的生活息息相關。在這一天，萬物甦醒、活力四射，是進行祈福、接財氣的重要時刻。

二十四節氣．雨水｜接財氣重要時刻！教你3招轉運 揭最幸運3生肖（科技紫微網授權使用）

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如何在雨水節氣招好運？

第一招：種新植物

雨水節氣是春天的象徵，大地回春，萬物開始生長，因此植樹種花成為這一時期的重要活動。種下新植物，不但寓有迎接春天的意義，也寄託著蓬勃生長的希望。這個習俗既能夠美化環境，又能加強親近自然、保護自然的意識。

第二招：打春牛

打春牛的儀式歷史非常悠久，舉行的時間主要在立春或雨水時。人們會帶著彩繪的木牛或泥牛遊街，隨後就象徵性的用鞭子打春牛，寓意是要激勵牛兒做農事。

第三招：吃春餅或春捲

春餅和春捲是雨水節氣期間的傳統食物，象徵著春天到來、萬物復甦。春餅，或稱潤餅，通常由薄餅皮包裹著新鮮的春季蔬菜；而春捲則是將蔬菜和肉類包裹在春捲皮內炸至金黃。這道食物象徵的意義是五穀豐登。

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哪些生肖在雨水節氣前後轉運？

生肖兔

雨水節氣為生肖兔帶來了放鬆與療癒的能量，適合專注於內心的需求與成長。工作方面，會因為過去的努力而獲得上級的賞識，可能迎來升職或新合作的機會。感情方面，單身者魅力大增，有望吸引真心人；有伴侶者能增進溝通，感情更深厚。

生肖羊

雨水節氣前後，生肖羊將會感受到生命力的恢復與內外能量的調和。財運方面，近期的努力將有成果，特別是偏財運旺盛。適合規劃長期理財目標或嘗試創新投資。在感情上，可能會遇見對未來有共同目標的人，為愛情增添希望。

生肖雞

對於生肖雞而言，雨水節氣前後是打破停滯的關鍵時刻。工作中有貴人相助，可能會接到有挑戰性的任務，充分展現你的才華與能力。此外，財運方面，存款有增長的機會，特別是來自意外之財的收益。感情上，展現真誠的一面，容易吸引欣賞你的人。

（內容純屬作者個人玄學意見，並非精密科學，所有資料僅供參考。）

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