6旬婦在家突「3樓跌落2樓」！嚇壞她與鄰居　地板離奇穿窿有原因

中國上海市發生一起離奇事件，一名6旬女子正在三樓自家掃地，樓板竟突然破了一個大洞，導致她當場從三樓跌到二樓鄰居家中，她嚇得傻眼，驚魂未定。



即睇事發現場狀況：（按圖了解）



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《大風新聞》報道，這起事件發生於2月10日，陳姓女子表示，她居住的這棟樓建於1929年，距今已有96年歷史，雖幾經修繕，但木結構地板和樓梯已經十分脆弱。

陳女心有餘悸地回憶，當時她正在打掃，地板卻突然被踩穿，破了一個大洞，她瞬間從三樓掉到二樓鄰居家，至於二樓夏姓鄰居也被嚇到不行，「我坐在這裏，我愛人（老公）在燒飯，後面『轟隆』一下，我問我愛人，怎麽有個人？他說上面摔下來的。」事發後，陳女家的廚房地板，出現一個大洞，四周都是木頭碎片，現場一片狼藉，所幸經過醫院檢查，陳女沒有受傷。

社區管理公司表示，樓板斷開的主因可能是承重樑被白蟻蛀掉，儘管鋪了兩層地板，又在地板上鋪了水泥，表面雖無異樣，但內部早已被白蟻蛀得面目全非。事發後管理公司拆除三樓地板，重新加入鋼結構加固，並對有白蟻的部位噴灑藥物。

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