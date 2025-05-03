山東夫妻辭職賣樓「帶着8歲女兒去航海」惹爭議　13年後現況曝光

13年前，山東鐵路工人翟峰辭職，賣掉老家的房子和車，帶着妻子宏岩和8歲的女兒馨馨，去帆船航海，他希望成為世界公民，對女兒進行「世界教育」。十幾年裏，他們輾轉世界各地，2015年，翟峰環飛澳洲並拍攝了紀錄片，2018年，一家人在峇厘島建立青少年衝浪營地。在脱離傳統軌道的生活裏，女兒馨馨跟着不同背景的船員學習英語、作文和音樂，也保持線上學習。但他們的生活也一度陷入拮据，翟峰做過電工，宏岩做代購。2019年，他們決定回國。



編輯：張雅蘭 責編：陳子文（一条）

2025年1月，一条在廣東惠州見到了翟峰，目前，他和妻子、小女兒丫丫住在惠州的海邊，大女兒馨馨則在馬爾代夫的小島上工作。翟峰依然在做看起來不可能的夢：他希望創辦一個「飛艇學校」，讓更多人過上充滿奇蹟的生活。

一条分別和翟峰、宏岩、馨馨聊了聊，如今，他們如何看待自己的經歷，及當下的所思所感。

宏岩和大女兒馨馨在船上聊天（一条授權使用）

還曾賣船「環飛澳洲」 女兒沒學歷現在卻拿到這工作 點圖放大看看翟峰、宏岩、馨馨多年來的奇幻經歷：

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翟峰：這是一次巨大的冒險

自述：翟峰、宏岩、馨馨

2012年，35歲的時候，我賣掉了山東老家的房子和車，買了一艘帆船，帶着妻子宏岩和女兒馨馨去航海環遊世界，航海兩年後到了澳洲，我們賣掉帆船，買了一架飛行器環遊澳洲，90%的時間我們都在不同的國家做世界公民，一直到2019年才回國。現在，我們每年10月到次年5月住在廣東惠州的海邊，之後就會開着車帶着家當北上，找新的住處。

航海的第一年，我們就像掉進了一個奇幻的夢境裏。但是帶着一個女人和一個孩子航海，難度可能比一個人的時候增加十倍。有時候海面上風浪靜，過一會兒，一陣狂風捲過來，船帆就可能被撕爛，每天路線怎麼走，天氣如何，都要了解得清清楚楚。但無論如何，我的人生就是想抓住這麼一部分，去實現這些奇蹟。

我出生在山東兗州一個小縣城，爸爸媽媽都是鐵路工人，我從小長在鐵路宿舍裏，我們那個片區400多戶人家，最多能湊出十幾本書，連張報紙都沒有。但我從小愛看書，我發現書裏的世界非常神奇，有高樓大廈，也有英雄人物，我身邊就是灰突突的，兩個世界很割裂。周圍的人就覺得能開上火車，就非常神氣非常好了，但我就想離開那個地方，在同齡人裏，我就像一個異類。

90年代中後期，我從鐵路學院畢業，當了鐵路工人，重新進入父母的那一代的命運。後來和所有人一樣，我結婚生子，妻子宏岩也是鐵路工人，很快在小縣城買了房，買了車，在同齡人裏，日子算過得不錯。那時候開始流行彩票，我和宏岩也在想，中了一萬塊（人民幣，下同），我們要買什麼做什麼，算到10萬的時候，我們就不知道能幹什麼了，因為房子、車都有了。當時的焦慮感是，你眼前的一切都非常清晰了，就是下坡路了，身體肯定一天不如一天，就是慢慢失去眼前的一切。有一陣子我甚至患上了抑鬱症。

後來，我跑到雲南、西藏去找那些隱居的人，我希望找到另一種生活可能性。當時大理民宿的老闆跟我說，他們雖然到了一個山清水秀的地方，但是半夜兩點客人的馬桶堵了就得起來去通，或者和工商稅務打交道，整天算不完的賬。他們好像從一個井裏爬出來又跳進另一個井。

後來看新聞，國外有些人帶着一家人航海，我就燃起了一個挺夢幻的夢。和宏岩商量以後，我們賣掉房子車子，決心一起去做一個當時全中國沒人做過的事情，這是一次巨大的冒險。

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宏岩：他一直鼓勵我更獨立

其實在航海之前，翟峰就經常到處登山，自駕。自己摸索好了，就帶着我和女兒再體驗一次，所以他提出要航海的時候，並沒有太令我驚訝。我覺得自己骨子裏是勇敢的，但結婚以後，我好像被什麼東西「附體」了一樣，我覺得自己結婚了，就應該待在家裏織毛衣、做飯、育兒，在父母面前做一個乖乖女，在家做一個好妻子，上班做一個好員工，因為我周圍所有人都是這樣的。

那時候我們家裏有一面牆的影碟還有書，翟峰會帶着我看，那裏面有關於探索的，關於愛情的，關於女性獨立的。他給我梳理出了很多不同的女性故事，經常跟我說，你不要總覺得好媽媽就應該待在家裏，不要總想着為家庭付出，不要把自己定位到一種模式上……他一直鼓勵我擁有自己的事業。

在陸地上的時候，哪怕我蹲下來，平視着和馨馨講話，我在心裏依然會覺得，我是你媽媽，多少有點壓迫感。但在航海的時候，我們是很公平的個體關係。 宏岩

在海上，我們的家庭關係也會有些不一樣。我在出發前學習了外科包紮、急救、營養等方面的知識，翟峰學帆船航海的知識，每到一個地方，他就會給我們講當地的人文歷史，我們就像一個團隊。母女關係也會有些不一樣，在陸地上的時候，哪怕我蹲下來，平視着和馨馨講話，我在心裏依然會覺得，我是你媽媽，多少有點壓迫感。但在航海的時候，我們是很公平的個體關係，比如我升降錨就需要她協助，白天讓馨馨做瞭望員。我們看到七彩的晚霞，看到海豚，都會大喊對方的名字，然後抱在一起尖叫，像朋友一樣去分享。

上船之前，我想像中航海生活可能就是拿杯紅酒，吹着海風，貼張面膜，很浪漫。事實上，船上不養閒人。那幾年的歷練還是讓我成長了不少，我不會游泳，怕水也怕曬，之前出去住酒店都要帶全套的一次性用品，但那時候我就是要跳進水裏檢查船，有狂風暴雨來了，我就要在浪裏收帆。航海必然要面對很多風險，有一次在馬六甲海峽，前面有一個5、6層樓高的貨輪停在航道里，等看到的時候已經很近，輪船上的人拿着鍋拿着碗使勁敲，喊我們，提醒我們，就像鐵達尼號撞冰山一樣，最後我們是緊貼着貨輪旁邊擦過去了，想想都非常後怕。

很多人會覺得翟峰帶着妻子和孩子去航海，太不負責任，我們一家都瘋了，我被洗腦了。但我覺得我們是彼此成就的，那也是我自己的選擇。翟峰之前也提出來，他自己先去航海，過陣子再帶上我們，但是我覺得，他出去一圈，眼界、經歷都和我不一樣了，我們還怎麼繼續在一起？兩個人要血肉相連地站在一起，這才是我心目中的愛情，這才是一家人。

可能對翟峰來說，我和馨馨也是他沉重而甜蜜的負擔，因為帶着我們，他就要考慮更多。比如有一次我們停靠在緬甸一個海域，當時岸上有武裝人員警告我們那片海域不開放，要我們快速離開，我當時非常害怕，一直催促翟峰離開。但是翟峰很冷靜，因為當時天快黑了，他說他必須確定好下一個目的地的距離、天氣，檢查好船，才能離開，他要保證我和女兒的安全。我和翟峰吵架，翟峰和對方僵持。在整個航海的過程中，他一直是那個兜底的人，他很有責任心。

2019年回國之後，有幾次回到山東，我和馨馨都有些壓力，因為周圍的人可能又換了房子，賺了錢，而我們兩手空空。翟峰就會問我，如果要你用這些經歷換一個大房子，你願意嗎？我很清楚我不願意。那幾年，我覺得自己有種英雄主義的感覺，我終於做了一回我自己。

今年，我也把我父母接到了身邊。我不僅要顧好自己的小家庭，也要顧好大家庭，我身上始終有卸不下來的責任感。我希望能慢慢讓我爸媽也跟上我們的步伐，之後能夠一個大家庭一起往前走。

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翟峰：教育就是看世界 做真實的事情

我們帶着8歲女兒去航海，也是外界爭議最多的。但我認為教育就是讓我們去了解世界，我覺得帶着她去航海看世界，應該比關在學校裏要好。我的女兒就是個普通人，如果一直在那個小城裏，她的命運幾乎是可以預見的。按部就班地上學，考個普通的大學，晃一圈回到小城，有人脈的話找個好些的工作，沒有的話老老實實嫁個人，重複我走過的路。

那時候我們帶了一些課本和課外讀物，在船上教她。航海第二年，我們平穩下來，我就在網上發帖招募船員。當時我有個硬性條件，要有一項可以教給孩子的技能，比如有人可以教她英語，有樂隊的樂手教她音樂。我傾向於讓孩子去做真實的事情，根據自己的興趣去探索，比如我們在峇厘島的時候，會做各種營地，和當地學校對接一些活動，馨馨就會負責組織和溝通。

她小的時候，是一個特別內向害羞的孩子，以前我們要上台去分享自己的經歷，她都會因為緊張而哭，但是經過那幾年的鍛鍊，她現在非常自信。現在，對於小女兒丫丫的教育，我們也更加有經驗。相當於我和宏岩還有馨馨，三個人一起引導她，哺育她。丫丫主要是線上自學，和周圍的鄰居孩子一起學習、玩耍。我們周圍的鄰居也多才多藝，有時候會帶着孩子們一起做手工，畫畫。每天下午，我們雷打不動去運動，打籃球，打沙灘排球，生活瑣碎也豐富。

馨馨：我自信樂觀 為自己感到驕傲

在船上的時候，我爸媽都非常信任我，比如我們的船停靠的時候，要去下錨，它有時候會卡頓，我就會拿根木棍把打結的地方鬆解開。有一陣子我們的自動舵壞了，需要24小時有人掌舵，晚上是翟峰和宏岩輪流，早上他們去補覺，我就來負責。風平浪靜的時候，我就自己躲到船的桅杆下面，看書，畫畫，觀察雲。現在我還常常回想起來，那時候在赤道附近，每天晚上都有銀河和流星，我們躺在甲板上，喝着飲料，看翟峰下載好的電影，特別美好。

我的教育經歷也很豐富。剛上船的時候，主要是我媽宏岩照着課本教我，翟峰還招了很多船員，他們有在上海擺攤賣烤串的叔叔，有樂隊的鼓手，還有記者，他們會教我不同的技能，我現在還會經常展示給別人，比如我下腰就下得很好（笑）。

10歲的時候，我們一家抵達了澳洲，我作為插班生進入了當地的中學，從五年級上到中一，我一直在不同的學校和城市裏，體驗不同的教育，交了很多朋友。後來我們去了峇厘島，我就開始了線上自學，因為線上有很多免費的教育網站。

那時候我們還做了衝浪營地，會有很多國內的家庭帶着孩子去度假，報名參加我們的營地，我就有了和同齡人交往的機會。當時我天然就有了某種「不想落後」的意識，我想向那些孩子展示，我自己也學得不錯。整體上，我的學習主要看我當時的興趣，比如我有一陣子對希臘的文化歷史感興趣，就在一段時間經常讀相關的科學和自然周刊，用研究的方式學習。

那幾年，我也有很豐富的工作經驗。比如我在船上的時候就會刷碗，賺一些零花錢，做營地的時候，我就做一些引導和組織的工作，練習和人溝通的能力。當時家裏所在的社區有個教堂，需要照看孩子的人，我就每周去一兩天，我的收入就是免費的午餐。我們自己的公眾號也是我來做（部分），發文章，就會掙到打賞。

2019年我們回國了，當時我開始對未來感到迷茫，因為我始終沒辦法找到一個先行者，一個可以參考的前輩。 馨馨

當時我周圍的人都在申請學校，所以我也想申請大學，保持和同齡人一樣的步調。但當時有幾個困難，首先是經濟壓力，我們當時沒有什麼積蓄。而且翟峰覺得我那時候（申請大學）時機不成熟，失敗了會很受打擊，我們大吵了很多次。我當時覺得自己卡在了一個瓶口，要麼就使勁爬出去，要麼就滑落下去。鄰居也建議說我是不是可以當英語家教老師，但沒有文憑的話，其實是行不通的。因為國內的語言考試一直等不到考位，後來大學申請我也沒有遞交成功。

當時有些挫敗和遺憾，但是我從很小的時候，一難過，就會通過錄視頻的方式，把一些想法記錄下來。我當時會翻看，慢慢地，我很確定一件事，我的人生目標就是能掌握各種技能，在世界各地生活。後來我看到一個美國夏令營的新媒體運營招聘，因為我過去有相關的經驗，就投了簡歷。當時要填資料申請美國工簽，唯一焦慮的是，我當時已經成年了，沒有存款、沒有房子、沒有車子，甚至沒有學歷，有朋友建議說要不填個假的，但我爸媽建議我坦坦蕩蕩地做自己，沒有就是沒有，你撒一個小謊，以後就要用更多謊把它蓋住。

我成功申請到了那份工作，因為他們對我的成長經歷特別感興趣，而且我英語口語不錯，外向樂觀。那個時候，我發現了新的可能性，我就想，我怕什麼呢？這個世界上沒有任何一個人，擁有我的經歷和經驗。我要做的不是和別人一樣，而是努力展現自己與眾不同的地方，比如我比同齡人更加成熟，抗壓能力也很強，特別樂觀，很小的年紀，已經知道自己要過怎樣的人生。

現在，我可以非常自豪地說，我在一個很小的年齡，沒有任何學歷的情況下，拿到了馬爾代夫排名前三的島嶼上面的一個工作。我一直非常認可翟峰對自由的追求和對未知的探索，也非常感感謝他早早帶我去看了世界。他經常跟我說，你要設定一個很大很大，一個你自己聽起來都不可能的目標，就算你最終沒有達到，但哪怕你只完成了20%或50%，你都遠遠超越自己了。

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翟峰：生病、負債 仍然渴望奇跡

在國外的那幾年，我們非常拮据，也打過很多零工。我記得那時候我們在香港呆了半年，白天修船，然後去參加一些節目或者活動，講我們的航海故事。晚上我還要熬夜寫公眾號，有一陣子身體很差，還暈倒了兩次。在澳洲的時候，宏岩會做一些海外代購，我也做電工賺些錢。後來我們到了峇厘島，開始做青少年的衝浪營地，也會有一些收入來源。但還是欠了一些債。有時候宏岩也會莫名其妙跟我吵架，在峇厘島的時候，有一次她直接抱着孩子去了機場。她的父母在國內，我覺得她心裏多少是有拉扯的。

「問題少年」營地裏，孩子們正在玩耍後來我們到了惠州，我們開始做問題少年營地。很多家長會把患有抑鬱症，不遵守紀律，所謂的「問題少年」送過來，我們一起學習和玩兒。其實在我看來，他們沒有問題，只是被過分壓抑了探索和玩樂的天性。我們帶着他們一起衝浪，打球，去山上探險，人都樂觀開朗了。回想起來，2018年的時候，我曾經收到過幾個孩子的信，他們說自己也想去北極看北極熊，去撒哈拉沙漠，不想每天被關在學校，就那樣上學、結婚，操勞到老……但周圍的人都覺得他們有病。以前我只覺得自己是異類，後來慢慢才意識到，其實每個人骨子裏都是熱愛探索，渴望奇蹟的，只是有時候被某個殼包裹起來了。

我一直在嘗試做更大的夢。但是2017年，我在澳洲飛行的時候出了事故，當時整個人都崩潰了，夢想結束了。但是在開車回家的路上，我看到了層層疊疊的雲，非常低，就像鯨魚一樣。那一瞬間，我一下子又恢復心智了，我就想，以後我就要住在天上。後來我就開始查資料做研究，了解到飛艇這種飛行器。

我沒有放棄，現在我依然在社交媒體上發布相關的東西，想找到志同道合的人去建立我們的社群，一個青少年主導的網絡，世界營地。同時要一起創造《哈利波特》裏的那種學校，能住在天上的飛艇，我們可以用飛艇去阻斷戰爭，大家一起去過充滿奇蹟的生活。 翟峰

回到國內後，我也參加各種活動和論壇，別人講登山探險的故事，我就佈道我對飛艇的構想，但是現場的人聽完後沒有任何回應，所有人就像看傻子一樣看着你，和我當時說要去航海，大家看我的眼神一樣。挺糗的，我最近又陷入了失眠，有時候我睡着睡着就被嚇醒了，我就覺得整個房間都是馬賽克，在一直閃。其實現在我只有和家人相處，每天去戶外運動的時候，才會稍微覺得投入一些。

很早以前就有人說過，我這樣不斷膨脹，一直想要有新的東西，有奇蹟是不可能的。但是我覺得你想向外探索和膨脹又有什麼問題呢？我沒有傷害和攻擊別人，但大部分人的慾望就侷限在有限的範圍，然後就不斷和別人競爭，把別人卷下去而已。我沒有放棄，現在我依然在社交媒體上發布相關的東西，想找到志同道合的人去建立我們的社群，一個青少年主導的網絡，世界營地。同時要一起創造《哈利波特》裏的那種學校，能住在天上的飛艇，我們可以用飛艇去阻斷戰爭，大家一起去過充滿奇蹟的生活。

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