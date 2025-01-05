深圳地攤合法化苦了居民　食客擠滿街：800米路1小時都走不出去

之前提起路邊攤，煙火氣是它固定的搭配詞，特別是在幾年前的口罩時期，看到空蕩蕩的街道，大家都無比懷念那些小三輪車升起的煙火氣。



但自從「路攤經濟」開放後，隨着路邊地攤的全面鋪開，也帶出了越來越多的問題。「佔道」、「污染環境」、「噪音擾民」……「煙火氣」也變成了「油煙氣」。

越來越多的深圳人開始反感路邊攤，路邊攤的風評急轉直下。

佔道經營、滋生油煙、擾民、阻塞交通等問題，是深圳人吐槽路邊攤最多的問題。（深圳派授權使用）

曾有小販坐車頂不讓執法人員推走 點圖放大了解更多「沙井攤販事件」及更多深圳路邊攤問題：

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深圳的路邊攤早該管管了

佔道經營、滋生油煙、擾民、堵塞交通等問題，是深圳人吐槽最多的問題。深圳五和地鐵站，5號線和10號線交匯。這兩條地鐵線，串起深圳六個行政區。特別是5號線首尾均與2號線銜接，這兩條線也組成了一條深圳的地鐵環線。因此，這裏稱得上四通八達。

一位住在五和的居民，就在小紅書上吐槽，地鐵站附近的地攤越來越多了，原本只是小範圍的幾個小攤，生意火起來後，聚集的攤販越來越多。路邊攤的佔道經營，不少網友表示被堵得苦不堪言，不到800米的路1個小時都走不出去。

每天晚上，回家路上就被各種小吃攤佔道，每次都要被堵很久才能進鑽出去，回家的路變得異常艱難。

還有紅山地鐵站下，本來道路就狹窄，人流量也多，時不時還有外賣員的電動車經過，再加上佔道經營的路邊攤，經常被堵得寸步難行。在羅湖水貝村附近，路邊攤佔着非機動車道，電動車到了這裏要左轉右拐。人多的時候，食客甚至站在路中間，非常危險。光羅湖一個地方，今年就已經累計清理了亂擺賣、超線經營行為21000餘處。

困擾不只於此，路邊攤大多數是餐飲類，油煙很重。有的攤主會墊一個防污墊，但是很多路邊攤都是直接開攤，餐飲製作過程產生的廚餘經常掉在地上，當路邊攤離開後，部分路段一片狼藉，垃圾隨意扔放，地面也積累了不少油污。

有不少靠路邊的住户忍受不了油煙的干擾，多番電話至相關部門，但是整治幾次後，照樣捲土重來，讓附近的住户苦不堪言。

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哪裡有人 哪裡就有路邊攤

在地攤經濟橫行的日子，哪裏有人哪裏就有路邊攤。如今路邊攤突然被羣起而攻之，或許跟前段時間網上流傳的「深圳沙井攤販事件」有點關係。

深圳寶安區沙井街道京基百納廣場旁，數十名執法人員推動着攤販車輛離開擺攤地點，攤販坐在車頂，不願自己的攤車被推走，場面一度炸裂。但是這一次，更多深圳人站在城管執法一邊，譴責攤販佔道經營、堵塞交通、污染環境。

阿華之前是普通的上班族，今年過年後，加入擺攤隊伍：

擺攤時間更自由一些，再加上今年工作不好找，擺攤收入還行，就想試試。

至於出攤，阿華有自己的固定位置，阿華出攤的地方位於清湖老村，是典型的城中村聚集區。「地攤流動性大，很多人來了又走了，我是一直守在這裏的，很多都是老顧客。」阿華説。去年放開之後，阿華在村裏支了一個攤位賣炒粉。「很多在富士康工作的人下夜班之後都會到這裏買點東西吃。」阿華邊炒粉邊解釋道。

阿華的炒粉價錢10元人民幣起步，為村裏夜間的打工人，提供了一處能果腹的廉價消費去處，在很長的一段時間，出攤賣炒粉都是個較為穩定的生意。不過，現在阿華發現，擺攤的人越來越多，執法部門管理也更嚴了。最近一段時間，村裏的攤主會經常受到執法人員的驅趕，阿華也是其中之一。

現在阿華無奈轉移到村口的路邊擺攤，阿華吐槽：

以前在村裏出攤的時候，炒粉的手根本忙不下來，現在轉移到村口炒一份就能歇上一會……也許和之前沙井的那件事有關係吧。

阿華告訴我：「擺攤最重要是搶到最好的位置，好位置意味着一晚能多賣一些。」即使被趕走了，也要快速再繞回來。「如果可以，我們也希望規範管理，寧願交一點攤位費、衞生費，也不想被驅趕。」

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別讓街頭的煙火氣變成油煙氣

深圳路邊攤的數量激增，一方面是政策的放鬆。2023年9月1日起施行的新修訂《深圳經濟特區市容和環境衞生管理條例》中，一改對原路邊攤「一禁了之」的做法。變成了允許街道辦根據方便羣眾、佈局合理、監管有序的原則，劃定攤販經營場所。另一方面是大環境經濟的影響，很多失業的、降薪的職場人轉戰地攤以補貼家用。

路邊攤一多，上面提到的種種問題也就暴露得越來越明顯，大家對路邊攤的態度是有人支持，也有人反對。支持的人認為，路邊攤是很多人生計的來源，一刀切地禁止了會讓本就生計艱難的人雪上加霜；反對的人則認為，路邊攤現在越來越混亂，已經干擾到了道路正常秩序和周邊居民的生活，倒不如禁止了。但事實上，大家並不反感路邊攤，反感的是混亂無序的路邊攤。

關於路邊攤的利和弊，似乎總存在着矛盾，在有的人眼中是煙火氣；在另一些人眼中，可能就是油煙氣，深圳路邊攤似乎就深陷於這樣的悖論裏。地攤經濟是城市包容性的體現，它擁抱一切，給迷茫失意的人一個方向，給計劃創業的人一個試錯的機會，給養家謀生的人一個增收方式。靈活機動的地攤經濟承載着一個城市的「煙火氣」，不僅温暖人心，更是給了很多人生活的希望。當然，也希望廣大攤主能夠自覺做好攤位前衞生管理、主動把攤位前打掃乾淨，確保地下沒有垃圾……

地攤經濟的發展原本是一件雙贏的事情，消費者能方便、實惠地買到商品，攤主能夠獲得收入。良性發展才能長久地經營，希望深圳的路邊攤在規範管理後，能夠越來越好。

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