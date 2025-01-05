深圳地攤合法化苦了居民　食客擠滿街：800米路1小時都走不出去

撰文：深圳派
出版：更新：

之前提起路邊攤，煙火氣是它固定的搭配詞，特別是在幾年前的口罩時期，看到空蕩蕩的街道，大家都無比懷念那些小三輪車升起的煙火氣。

但自從「路攤經濟」開放後，隨着路邊地攤的全面鋪開，也帶出了越來越多的問題。「佔道」、「污染環境」、「噪音擾民」……「煙火氣」也變成了「油煙氣」。

越來越多的深圳人開始反感路邊攤，路邊攤的風評急轉直下。

佔道經營、滋生油煙、擾民、阻塞交通等問題，是深圳人吐槽路邊攤最多的問題。（深圳派授權使用）

曾有小販坐車頂不讓執法人員推走　點圖放大了解更多「沙井攤販事件」及更多深圳路邊攤問題：

+5

深圳的路邊攤早該管管了

佔道經營、滋生油煙、擾民、堵塞交通等問題，是深圳人吐槽最多的問題。深圳五和地鐵站，5號線和10號線交匯。這兩條地鐵線，串起深圳六個行政區。特別是5號線首尾均與2號線銜接，這兩條線也組成了一條深圳的地鐵環線。因此，這裏稱得上四通八達。

一位住在五和的居民，就在小紅書上吐槽，地鐵站附近的地攤越來越多了，原本只是小範圍的幾個小攤，生意火起來後，聚集的攤販越來越多。路邊攤的佔道經營，不少網友表示被堵得苦不堪言，不到800米的路1個小時都走不出去。

每天晚上，回家路上就被各種小吃攤佔道，每次都要被堵很久才能進鑽出去，回家的路變得異常艱難。

還有紅山地鐵站下，本來道路就狹窄，人流量也多，時不時還有外賣員的電動車經過，再加上佔道經營的路邊攤，經常被堵得寸步難行。在羅湖水貝村附近，路邊攤佔着非機動車道，電動車到了這裏要左轉右拐。人多的時候，食客甚至站在路中間，非常危險。光羅湖一個地方，今年就已經累計清理了亂擺賣、超線經營行為21000餘處。

深圳醫病｜港公院需排6年在深可即做手術　買社保剝智慧齒僅14元瘋傳「香港人北上攻略」　配眼鏡訂生日蛋糕玩刮刮樂　看呆深圳人

困擾不只於此，路邊攤大多數是餐飲類，油煙很重。有的攤主會墊一個防污墊，但是很多路邊攤都是直接開攤，餐飲製作過程產生的廚餘經常掉在地上，當路邊攤離開後，部分路段一片狼藉，垃圾隨意扔放，地面也積累了不少油污。

有不少靠路邊的住户忍受不了油煙的干擾，多番電話至相關部門，但是整治幾次後，照樣捲土重來，讓附近的住户苦不堪言。

【延伸閱讀】深圳灣釣魚｜平日也上百人　能釣到石斑烏頭魔鬼魚　原來是違法？（點圖放大了解更多）：

+6

哪裡有人　哪裡就有路邊攤

在地攤經濟橫行的日子，哪裏有人哪裏就有路邊攤。如今路邊攤突然被羣起而攻之，或許跟前段時間網上流傳的「深圳沙井攤販事件」有點關係。

深圳寶安區沙井街道京基百納廣場旁，數十名執法人員推動着攤販車輛離開擺攤地點，攤販坐在車頂，不願自己的攤車被推走，場面一度炸裂。但是這一次，更多深圳人站在城管執法一邊，譴責攤販佔道經營、堵塞交通、污染環境。

阿華之前是普通的上班族，今年過年後，加入擺攤隊伍：

擺攤時間更自由一些，再加上今年工作不好找，擺攤收入還行，就想試試。

至於出攤，阿華有自己的固定位置，阿華出攤的地方位於清湖老村，是典型的城中村聚集區。「地攤流動性大，很多人來了又走了，我是一直守在這裏的，很多都是老顧客。」阿華説。去年放開之後，阿華在村裏支了一個攤位賣炒粉。「很多在富士康工作的人下夜班之後都會到這裏買點東西吃。」阿華邊炒粉邊解釋道。

阿華的炒粉價錢10元人民幣起步，為村裏夜間的打工人，提供了一處能果腹的廉價消費去處，在很長的一段時間，出攤賣炒粉都是個較為穩定的生意。不過，現在阿華發現，擺攤的人越來越多，執法部門管理也更嚴了。最近一段時間，村裏的攤主會經常受到執法人員的驅趕，阿華也是其中之一。

現在阿華無奈轉移到村口的路邊擺攤，阿華吐槽：

以前在村裏出攤的時候，炒粉的手根本忙不下來，現在轉移到村口炒一份就能歇上一會……也許和之前沙井的那件事有關係吧。

阿華告訴我：「擺攤最重要是搶到最好的位置，好位置意味着一晚能多賣一些。」即使被趕走了，也要快速再繞回來。「如果可以，我們也希望規範管理，寧願交一點攤位費、衞生費，也不想被驅趕。」

【延伸閱讀】深圳開放地攤1年　有檔口衞生惡劣不洗菜　｢吃了兩次我都拉肚子｣

+4

別讓街頭的煙火氣變成油煙氣

深圳路邊攤的數量激增，一方面是政策的放鬆。2023年9月1日起施行的新修訂《深圳經濟特區市容和環境衞生管理條例》中，一改對原路邊攤「一禁了之」的做法。變成了允許街道辦根據方便羣眾、佈局合理、監管有序的原則，劃定攤販經營場所。另一方面是大環境經濟的影響，很多失業的、降薪的職場人轉戰地攤以補貼家用。

路邊攤一多，上面提到的種種問題也就暴露得越來越明顯，大家對路邊攤的態度是有人支持，也有人反對。支持的人認為，路邊攤是很多人生計的來源，一刀切地禁止了會讓本就生計艱難的人雪上加霜；反對的人則認為，路邊攤現在越來越混亂，已經干擾到了道路正常秩序和周邊居民的生活，倒不如禁止了。但事實上，大家並不反感路邊攤，反感的是混亂無序的路邊攤。

關於路邊攤的利和弊，似乎總存在着矛盾，在有的人眼中是煙火氣；在另一些人眼中，可能就是油煙氣，深圳路邊攤似乎就深陷於這樣的悖論裏。地攤經濟是城市包容性的體現，它擁抱一切，給迷茫失意的人一個方向，給計劃創業的人一個試錯的機會，給養家謀生的人一個增收方式。靈活機動的地攤經濟承載着一個城市的「煙火氣」，不僅温暖人心，更是給了很多人生活的希望。當然，也希望廣大攤主能夠自覺做好攤位前衞生管理、主動把攤位前打掃乾淨，確保地下沒有垃圾……

地攤經濟的發展原本是一件雙贏的事情，消費者能方便、實惠地買到商品，攤主能夠獲得收入。良性發展才能長久地經營，希望深圳的路邊攤在規範管理後，能夠越來越好。

【延伸閱讀】深圳550萬輛電雞橫行人行道　市民哀嘆：走路都不敢了，小命要緊

+22
內地「戒煙門診」揭秘：港大深圳醫院也有提供　療法及費用曝光淘寶包郵到港「香港人終感受到雙11」成話題　一原因商家紛紛叫苦深圳歡樂谷變「鴨店」？請小鮮肉與女遊客親密互動　扮男友伴遊深圳的士司機曝行業慘況：排三個鐘隊接起步價單當場崩潰喊出黎內地優才在港變人人喊打的工賊？HR揭被排擠原因：他們主動減薪OT深中通道｜深圳中山通勤實測結果出爐！有人38分鐘到公司：超級快

【本文獲「深圳派」授權轉載，微信公眾號：best0755】

深圳派
香港深圳夜市
小販
深圳美食
深圳
大灣區生活
大灣區旅遊
北上消費
大灣區