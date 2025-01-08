男子雙手變形如「生薑」　疑喝太多甜嘢導致　醫生籲這樣預防

飲料真的要少喝！廣東東莞一名年輕男子，從小就把汽水奶茶當水喝，每天至少3瓶以上，長期下來，導致雙手長滿痛風結石，變形如「生薑」，讓人看得心驚驚。



綜合《百姓關注》、《極目新聞》報導，藍先生是個「95後」（即1995年後出生），年紀輕輕不到30歲，竟有長達15年的痛風史，他受訪表示從小就愛喝碳酸飲料、奶茶等含糖飲品，「基本上一天都是兩三瓶打底」，長大後也愛飲酒熬夜，2009年開始確診患有痛風，卻沒積極治療調理，照樣喝飲料，痛風一發作就跑去打止痛針。

東莞一名男子長期把汽水奶茶當水喝，導致雙手長滿痛風結石，變形如「生薑」。（微博影片截圖）

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持續7、8年後，痛風石越長越多，導致雙手嚴重變形，藍先生稱自己在外頭會惹來周遭異樣眼光，感覺很尷尬，不敢出門也無法工作。2022年、2023年間，他曾跑了三家醫院求診，但接診醫生都表示即使開刀動手術取出結石，變形的手也不能恢復，大嘆悔不當初，希望大家引以為戒，多喝水少喝奶茶飲料。

據悉，痛風結石又稱痛風結節，是尿酸鹽結晶沉積形成的皮下結節，長期大量飲用碳酸飲料會影響尿酸排泄，使尿酸在體內積聚引發痛風疾病。醫生提醒，主要不是因為飲料裡的碳酸，而是其中的糖分，尤其是果糖，大量攝入果糖以後，身體裡會合成普林，其代謝後引起尿酸升高，所以含糖飲料喝得越多，痛風發生的風險就越高。

要預防痛風，除了少喝含糖飲料外，醫生建議連酒都要少喝或不喝，因為酒精會使身體產生更多普林，其次，少吃高普林食物，如動物的內臟，涮火鍋，海鮮等，另外要注意多補充水分，以防血液中尿酸濃度升高，還要避免久坐不活動，讓身體代謝尿酸能力下降，從而誘發痛風。

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