CASIO AI寵物機械人Moflin掀搶購潮　有情感學習功能　認得你把聲

天啊，要被這群AI小機械人萌化了。



大家還記得小時候養過的「電子雞」（Tamagotchi）嗎？在那個比手掌還小的彩色塑膠殼裡，養著一隻歡蹦亂跳的像素小動物。為了照顧牠的吃喝拉撒，小主人們吃飯、睡覺、寫作業、甚至上廁所都要帶著，唯恐照顧不周，電子寵物離家出走或被餓死。只是週末睡了個懶覺，醒來打開遊戲機就只剩下墓碑了。有次不慎被老師沒收，擔心寵物死掉還潛進辦公室偷了回來。結果還是去晚了，一開機發現牠已經變成墓碑了。

別看它只是像素玩偶，樣子簡陋，但撈金能力絕對沒得說。當年日本第一台電子寵物機「Tamagotchi」，在經濟大蕭條的環境下，照樣狂攬1.5億美元。20多年後，AI 風起雲湧，電子寵物也「改頭換面」了。

不到3000元，買電子萌寵

最近，一家名為CASIO的日本公司，推出了一款毛茸茸的AI寵物機械人——Moflin。它個頭很小，只有巴掌那麼大，長得也很獨特，有點像倉鼠和《星空奇遇記》（Star Trek）Tribbles的雜交版。

CASIO推出AI寵物機械人Moflin（casio.com）

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雖然打著AI的旗號，但它並沒有那些戲精的AI功能，聽不懂你說話，更不能幫你幹活，甚至都無法隨意走動，需要主人拎著它到處瞎逛。

它更像是主打安慰的伴侶，幫助改善主人的心理健康。當你工作、吃飯、睡覺時，它蜷縮著身子，靜靜地陪在身邊。當你抱著它時，它的頭和身體動作會讓你感覺到這個毛茸茸的機械人試圖與你依偎。

在AI的驅動下，Moflin就像一個有情感的「生物」，可以根據互動展露出喜怒哀樂的情緒變化。主人經常擁抱、撫摸它，它就會變得快樂、平和，咿咿呀呀地唱著歌；如果總是被忽略，它就會變得緊張、焦慮和悲傷。

不過，鑑於機械人的情緒表達能力有限，它不會發出悲傷的聲音，或表現出焦慮的扭動，而是透過一個應用程式來控制，以此調節Moflin發出的聲音音量。隨著相處的時間越來越長，你們之間的感情會加深，它會記住你的聲音以及你與它互動的方式，認出你是主人，並對你產生依戀。

一般來說，相處第一天，Moflin 的動作和聲音還很稚嫩，等到50天後，它的喜怒哀樂就會變得分明，反應也更豐富。它省去了養小狗、小貓等寵物的諸多麻煩，不用鏟屎、不用洗澡、不用修毛剪指甲，不用餵食，只需在它沒電時，放在一個特製的小籃子裡，讓它邊睡邊充電。只需3.5小時即可充滿電，充滿電的電池可續航近5小時。

憑藉其可愛呆萌的外觀，預計11月7日在日本上市，上市前就吸引了一大批網友，目前頁面顯示已經售罄。售價還不便宜，59400日元，折合約3075港元。此外，CASIO 還提供維修、清潔、更換毛皮的服務，價格為每年6600日元，約合341港元。

Moflin火了後，市面上還出現了類似的仿製品。

可裝入口袋的小機械人

去年11月，Living AI公司也推出了口袋寵物機械人——Aibi。它有多可愛？樣子像躲在AirPods耳機殼內的小機械人，個頭相當袖珍，重量甚至不如藍牙耳機。站在底座上，它的頭能360度旋轉，還可以即時鎖定並追蹤移動中的物體。它配有吸盤和掛繩，可以掛在脖子上，也可以裝進口袋、放在電腦上。

Living AI公司的口袋寵物機械人Aibi（IG@living.ai）

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與Moflin的「百無一用」相比，Aibi掌握的技能就多了。它支援離線命令和線上查詢，即使沒有互聯網，它也能理解基本命令；對於複雜的查詢，它會連接到ChatGPT以獲得答案。例如，小哥問它，為什麼人要工作？Aibi思考了一陣，哼哼哈哈地回答：因為要交電費給我。

它還可以根據主人的指示完成拍照、開燈、關燈等小任務，或者透過動畫來報告陰晴雨雪、冰雹等天氣狀況，抑或是提醒主人起床、吃藥。無聊的時候，也可以隨意擺弄它的頭逗它玩，或是讓它唱首歌。主人可以把它當寵物照顧，應付它的撒嬌，哄它睡覺，安撫它的情緒等。

目前，這款AI 寵物機械人的價格為249元美金，約合1934港元。

其實，先前Living AI公司就開發了另一款AI小機械人——EMO。與Aibi相比，EMO的體格更大一些，可放置在桌面上使用，不具備便攜性。不過，EMO沒有底座，可以在桌面上自由移動，並且具有更強的自主性。同時，EMO還能跳舞和播放音樂，但沒有更先進的語音指令和ChatGPT整合功能。

Living AI機械人EMO（IG@living.ai）

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這麼可愛的小機械人們，請給我來一打。

【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】