激萌！日本「怕醜寵物機械人」如好奇寶寶愛四圍望　摸佢會擰開頭

日本人總是鍾情於一些稀奇古怪的小玩意。在2025 年消費性電子展（CES）上，一家名為Yukai Engineering的日本新創公司，推出了兩款造型奇特的小機械人。一款是可以掛在手包上並能轉頭「偷看」四周的Mirumi；一款則是可以吹涼食物或熱飲的貓形機械人Nékojita FuFu。



Mirumi將於2025年秋季透過群眾募資活動推出，預計售價約70美元（約545港元）。Nékojita FuFu計劃在今年夏季推出，售價約25美元（約195港元）。

日本初創公司Yukai Engineering推出的Mirumi機械人。（Verge影片截圖）

點圖放大看更多「百無一用」的Mirumi機械人照片：

+ 15

除了可愛 百無一用的小妖精

Mirumi長得類似於一種覆蓋著蓬鬆毛皮的未知生物，據稱其設計靈感來自日本民間傳說中的妖怪Yokai。個頭不大，手掌大小，但有點沉，約一隻小貓的重量，有一對長臂，可以牢固地扒在包帶、手柄或胳膊上。

Mirumi 是可充電的，續航力長達8小時。它內建距離感測器和慣性測量單元，可掃描周圍環境、偵測運動。一旦附著的包包開始移動，它就會轉動腦袋，瞪著可愛的圓眼睛四處張望，然後將目光聚焦在附近偵測到的人或物體上。當有人突然出現或觸摸它時，這款小機械人會轉過頭去模擬嬰兒的害羞反應。當被搖晃時，它甚至會搖頭，彷彿在說「不」，以模擬它的不喜歡。在一段時間內沒有人與Mirumi 互動後，機械人將恢復其轉頭的動作，繼續「偷看」附近的人。總之，Mirumi 不能自行移動，除了轉頭之外也做不了更多動作。

該公司表示，這款產品是在公司內部的「創客馬拉松」中構思出來的，一支由工程師和設計師組成的團隊提議創造一個具有人類嬰兒特徵的機械人「yokai」。他們從嬰兒身上汲取靈感：一個被抱在懷裡的嬰兒看了一眼旁邊的大人，當大人做出招手或奇怪的表情時，嬰兒就會羞澀地躲起來，然後又探出頭來看著他們。Mirumi旨在模仿人類與嬰兒互動的樂趣，以多種方式移動頭部，以表達它的好奇心、羞怯和其他嬰兒般的特質和情感。

該公司計劃在2025 年中期透過眾籌活動推出Mirumi，顏色選項包括白色、粉紅色和灰色，預計價格約為70 美元。

掛在碗邊「吹氣」的貓形機械人

Yukai Engineering 也推出了另一款造型奇特的機械人Nékojita FuFu。這隻矽膠材質、小貓形狀的機械人可以吹涼食物或熱飲，旨在幫助那些舌頭對熱量高度敏感的人。它彎曲的手臂能鉤在杯子或碗的側面，也可以放在平面上吹涼盤子上的食物。

日本初創公司Yukai Engineering推出的Nékojita FuFu機械人。（Yukai Engineering官網）

點圖放大瀏覽：

它結合風扇和特殊的「Fu-ing 系統」演算法，以隨機的強度和間隔吹氣，以此降低食物的溫度。它可以在3到5分鐘內將熱水的溫度降低攝氏16.7度。它就類似於裝在可愛矽膠外殼中的小電扇，具有多種吹風模式，包括「我來搞定」模式（全力吹氣）和「不會灑出」模式（溫和吹氣），以適應不同的使用場景。

與Murami一樣，Nékojita FuFu也是內部「創客馬拉松」的產物。一位團隊領導回憶起多年前他多麼希望有人能幫他吹涼為兒子準備的新鮮嬰兒食品，因為這樣做常常讓他感到氣喘吁吁和頭暈，這由此激發了開發這款機械人的想法。機械人的名字也有來頭，「fu fu」模仿吹氣的聲音，而「neko-jita」在日文中譯為「貓舌頭」，指的是那些對熱食不耐受的人。

該機械人計劃於2025年中期在日本發布，價格約為25美元。

起底這家公司

Yukai Engineering是一家總部位於東京的新創公司，以一些奇怪的小機械人在業界聲名鵲起。去年，該公司推出的「Amagami Ham Ham」也曾引起一波關注。這款呆萌的機械人可以模仿小寵物輕柔的啃咬動作。Yukai Engineering認為，這種輕柔咬合的感覺會讓人感到舒適，就像嬰兒或小動物咬你的手指。

日本初創公司Yukai Engineering推出的Amagami Ham Ham機械人。（Yukai Engineering官網）

日本初創公司Yukai Engineering推出的Amagami Ham Ham機械人。（Yukai Engineering官網）

日本初創公司Yukai Engineering推出的Amagami Ham Ham機械人。（Yukai Engineering官網）

此外，該公司出圈的產品還有BOCCO，一款具有智慧揚聲器的家庭通訊機械人，以及一款用於陪伴的治療枕頭Qoobo。該公司還獲得了許多獎項，例如其Bocco emo平台獲得了CES 2023創新獎，該平台與日本公用事業公司合作支持智慧生活服務。此外，該公司開發的全自動呼吸坐墊也獲得了2024年優良設計獎。

【延伸閱讀】CASIO AI寵物機械人Moflin掀搶購潮 有情感學習功能 認得你把聲

【延伸閱讀】CASIO AI寵物機械人Moflin掀搶購潮 有情感學習功能 認得你把聲（casio.com）

點圖放大看更多AI寵物機械人Moflin的照片及功能介紹：

+ 19

【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】