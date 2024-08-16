吃火鍋時，許多食量小的人會剩下不少火鍋料。



一名網友分享，日前去吃火鍋，看到隔壁桌客人的菜盤完全沒碰，只吃完肉盤就離開了，讓他瞬間覺得很浪費，想替對方吃掉：「我可以去拿來吃嗎？」

火鍋店鄰桌沒吃完便離開超浪費 能否拿來吃？資深店員：千萬不要（01製圖）

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原PO在Dcard發文表示，近日去吃火鍋時，發現隔壁桌客人吃完肉就走了，菜盤完全沒動，讓他覺得超級浪費，忍不住想替對方吃掉，好奇詢問：「我可以去拿來吃嗎？這樣會被告嗎？吃別人吃剩的還好吧？」

希望有店員能替他解惑。

貼文引發網友討論，不少人透露自己曾有類似經歷：

「我曾經拿了隔壁桌吃剩、服務生還沒收掉的肉盤」

「有時候真的會很想拿，替他們覺得浪費」

「可以吧，反正拿到後台也是丟掉」

「沒有告不告的問題，只有臉皮夠不夠厚的問題，有疑慮就追上去問對方，自己可不可以吃他剩下的菜盤」

「可以問對方，我有被問過，我說如果你不介意就拿去吃」

「上次肉吃不完，跟朋友直接問旁邊的男生要不要吃，他們說好，哈哈哈哈」



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但也有人建議不要：

「建議還是不要，如果真的吃出事情的話爭議很多」

「以業者角度來看是不行，避免衍生後續問題」



更有一名火鍋店資深員工出面表示：

建議讓他們被雷公打死就好，真的不要去拿別人吃剩下的東西，我們店曾經發生客人去拿其他桌剩下的食材，回去後肚子痛，甚至有嘔吐的狀況。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】