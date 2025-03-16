82歲老人辭世 葬禮上仙鶴盤旋飛來致敬 吉祥與高潔：駕鶴西去
撰文：中天新聞網
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大陸江蘇省徐州一名82歲老人於13日去世，家門口上空竟飛來一群仙鶴，盤旋近20分鐘後，才慢悠悠地向西飛去。據老人家屬稱，老人是當地有名的大好人，不少人驚呼這是祥瑞，也有人認為只是巧合。
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據陸媒魯南在線14日報導，網傳影片顯示，有數十隻仙鶴在天空中盤旋了十多分鐘，參加葬禮的親屬驚呼是仙鶴來接爺爺了，因為老人生前積善行德，在當地德高望重，村民無不敬重。
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據報導，仙鶴在中華傳統文化中象徵吉祥與高潔，「駕鶴西去」一詞含有對逝者的尊敬和祝福之意。此次徐州老人葬禮上的仙鶴群飛，已是近年來大陸第三起類似事件。 2024年，山東濱州一位老兵骨灰歸鄉時，也曾有仙鶴盤旋送行；更早的案例中，遼寧盤錦一位老人靈堂甚至迎來一隻丹頂鶴「磕頭哀鳴」。
據稱，當地附近沒有仙鶴養殖場。不過，有大陸網友從科學角度指出，徐州地處候鳥遷徙路線上，春季正是丹頂鶴北返的季節，仙鶴群飛很可能是遷徙途中的短暫停留。也有人認為，丹頂鶴飛行高度可達數千米，低空盤旋可能因天氣變化或磁場干擾，與人類活動未必相關。
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