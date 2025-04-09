中國教主級《魔獸》玩家Dota牛蛙病逝 頑抗尿毒症多年死前曾暴瘦
撰文：中天新聞網
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大陸一位知名遊戲實況主「Dota牛蛙」於本月7日因高血壓導致尿毒症病逝，享年38歲。他的弟弟透過其抖音帳號宣布了哥哥的死訊，粉絲與網友紛紛留言悼念。
根據《極目新聞》等陸媒，「Dota牛蛙」的弟弟在7日宣布：
哥哥沒了，願天堂沒有病痛，謝謝大家對哥哥的喜愛。
公開資料顯示，「牛蛙」本名羅磊，1986年出生出生於浙江玉環，是遊戲Dota的知名玩家。他參加過戰隊ghost chn AoL，因非常擅長使用難度極高的英雄「地卜師」，被譽為「狗頭神教教主」。之後從事DotA（Defense of the Ancients，《魔獸爭霸》遊戲的自訂地圖）解說行業，風格為詼諧搞笑為主。
據悉，「牛蛙」幾年前患上了尿毒症，並經常在抖音發布短影音分享自己與病魔抗爭的歷程。去年3月，「牛蛙」透露自己被病痛折磨已瘦了超過12公斤。今年以來，他多次接受透析治療，並出現呼吸困難的狀況。
去世當日，「牛蛙」發文寫道：
這條命感覺要交代了。
豈料，當天下午家屬就宣布他的死訊。粉絲留言哀悼：
「難受」
「教主，一路走好」
「阿蛙，我還想和你一起開黑打DotA」
「剛看到情書微博才知道，陪一根」
《紅星新聞》8日聯繫到牛蛙的一名好友「小蝴蝶」。「小蝴蝶」透露，「牛蛙」罹患尿毒症已5年多，7日上午1時多病逝。「小蝴蝶」說自己認識「牛蛙」十幾年，在他的印象中：
蛙導（牛蛙）是個脾氣很好的人，對每個人都很講義氣，很多事情也不願意麻煩別人。
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