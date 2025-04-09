中國教主級《魔獸》玩家Dota牛蛙病逝　頑抗尿毒症多年死前曾暴瘦

大陸一位知名遊戲實況主「Dota牛蛙」於本月7日因高血壓導致尿毒症病逝，享年38歲。他的弟弟透過其抖音帳號宣布了哥哥的死訊，粉絲與網友紛紛留言悼念。



根據《極目新聞》等陸媒，「Dota牛蛙」的弟弟在7日宣布：

哥哥沒了，願天堂沒有病痛，謝謝大家對哥哥的喜愛。

公開資料顯示，「牛蛙」本名羅磊，1986年出生出生於浙江玉環，是遊戲Dota的知名玩家。他參加過戰隊ghost chn AoL，因非常擅長使用難度極高的英雄「地卜師」，被譽為「狗頭神教教主」。之後從事DotA（Defense of the Ancients，《魔獸爭霸》遊戲的自訂地圖）解說行業，風格為詼諧搞笑為主。

「牛蛙」本名羅磊，因非常擅長使用難度極高的《魔獸爭霸》英雄「地卜師」，被譽為「狗頭神教教主」。（微博圖片）

「牛蛙」本名羅磊，因非常擅長使用難度極高的《魔獸爭霸》英雄「地卜師」，被譽為「狗頭神教教主」。（《魔獸爭霸》遊戲圖片）

「牛蛙」本名羅磊，因非常擅長使用難度極高的《魔獸爭霸》英雄「地卜師」，被譽為「狗頭神教教主」。（《魔獸爭霸》遊戲圖片）

大批網友留言哀悼。（抖音）

大批網友留言哀悼。（抖音）

據悉，「牛蛙」幾年前患上了尿毒症，並經常在抖音發布短影音分享自己與病魔抗爭的歷程。去年3月，「牛蛙」透露自己被病痛折磨已瘦了超過12公斤。今年以來，他多次接受透析治療，並出現呼吸困難的狀況。

去世當日，「牛蛙」發文寫道：

這條命感覺要交代了。

豈料，當天下午家屬就宣布他的死訊。粉絲留言哀悼：

「難受」

「教主，一路走好」

「阿蛙，我還想和你一起開黑打DotA」

「剛看到情書微博才知道，陪一根」



《紅星新聞》8日聯繫到牛蛙的一名好友「小蝴蝶」。「小蝴蝶」透露，「牛蛙」罹患尿毒症已5年多，7日上午1時多病逝。「小蝴蝶」說自己認識「牛蛙」十幾年，在他的印象中：

蛙導（牛蛙）是個脾氣很好的人，對每個人都很講義氣，很多事情也不願意麻煩別人。

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