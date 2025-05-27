男子「挖鼻孔挖出病」臉腫如豬頭眼睛睜不開　醫：別用手指直接挖

愛挖鼻孔的人要小心了！



中國淮安一名66歲的老翁常常挖鼻孔，某天突然發現面部嚴重紅腫，眼睛還腫得睜不開，就醫後才發現是因為挖鼻孔感染「丹毒」，強烈的灼燒感讓他痛苦不已。

中國淮安一名66歲的老翁常常挖鼻孔，某天突然發現面部嚴重紅腫，眼睛還腫得睜不開，就醫後才發現是因為挖鼻孔感染「丹毒」。（微博影片截圖）

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《網易新聞》報導，據中醫院陳運博士說明，丹毒是一種急性皮膚感染疾病，在中醫歸為外科常見病，特點是皮膚迅速出現紅腫熱痛。雖然多發於小腿等下肢部位，但若經常摳鼻、挖耳導致黏膜破損，也可能引發臉部丹毒，屬少見但不可忽視的情形。

陳醫師指出，張大爺的情況就是因鼻部黏膜損傷，導致細菌入侵而誘發感染。醫療團隊為他使用中醫外科專方「五黃化毒膏」進行外敷治療，並配合清熱解毒、消腫止痛的中藥內服。僅僅入院第二天，老翁的臉部溫度便回歸正常，眼睛也能稍微張開；治療一週後，紅腫完全消退，順利出院。

丹毒雖名帶「毒」，但並非病毒引起，而是細菌作怪。

陳運博士提醒，丹毒主要由B型溶血性鏈球菌感染所致，這類細菌特別偏好從身體的傷口進入，例如腳氣糜爛的趾縫、鼻炎導致的鼻腔破皮等。一旦人體免疫力低下，例如老年人、長期熬夜者、慢性病患、或有酗酒習慣的人，更容易成為攻擊目標。

醫師也提到，根據統計，九成成年人每天都會挖鼻孔，但看似無害的動作，其實可能在鼻黏膜留下微小傷口。若手部未清潔乾淨，反而可能引發嚴重感染。陳運博士建議民眾注意個人衛生、避免用手指直接接觸鼻腔，如有鼻癢、鼻塞等問題應尋求專業治療。

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