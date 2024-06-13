珍珠奶茶輸了！桃園美女「賣一台灣小食」德國爆紅　民眾排隊搶買

你知道在德國最紅的台灣美食是什麼嗎？不是珍奶、雞排！



一名來自桃園的女生在德國法蘭克副創業賣雞蛋糕，沒想到大受歡迎，成為當地人最愛的美食。

來自桃園的女孩在德國開了一家雞蛋糕店。（YouTube@Stopkiddinstudio）

受訪時客人絡繹不絕：

來自桃園的女孩在德國開了一家雞蛋糕店。（YouTube@Stopkiddinstudio）

來自桃園的女孩在德國開了一家雞蛋糕店。（YouTube@Stopkiddinstudio）

在「美食沙漠」法蘭克福賣台灣小吃成功變人氣網紅店 點圖了解更多：

+ 18

這名來自桃園的女孩叫Chloe，她特別接受《不要鬧工作室》訪問表示，在6年前來到德國工作時，就有做過雞蛋糕給德國朋友吃，沒想到他們都非常捧場，也十分喜歡，甚至慫恿Chloe出來創業。

就這樣，Chloe在擁有「美食沙漠」的法蘭克福開了一間可愛的雞蛋糕店，向德國人宣傳台灣美食。

可愛的Chloe特別將店名取為「Hoja」，Hoja在台語中意思為「好吃」，而剛好的是Hoja用德語發音聽起來很像台語「有錢」。

【同場加映】女神級「酸菜魚老闆娘」受訪爆紅 曾在內地學藝 IG噴血辣照曝光

【同場加映】女神級「酸菜魚老闆娘」受訪爆紅 曾在內地學藝 IG噴血辣照曝光

台灣酸菜魚老闆娘呂欣珮（IG@free19980515666）

點圖放大瀏覽：

+ 43

由於餡料都是全手工製作，加上不添加人工添加物，如麵糊全都是用鮮奶製作完全沒有加一滴水所以非常耗時。

Hoja共有13種手工餡料雞蛋糕，賣最好的品項是香草奶油卡士達、蔓越莓乳酪、抹茶奶酥。

【同場加映】挑機地瓜球老闆娘？瘋傳「Deep V喱士蛋包飯」長髮妹 私服更豪邁

【同場加映】挑機地瓜球老闆娘？瘋傳「Deep V喱士蛋包飯」長髮妹 私服更豪邁

網路近期正瘋傳一段畫面，一名在市場販售蛋包飯的甜美正妹因身材姣好，穿著亮眼，胸前深V設計，吸引不少客人為了一睹店員美貌而來。（Facebook@Faiyy Inthaluck）

點圖了解更多：

+ 25

延伸閱讀：

博愛座又鬧出事！北捷老婦「逼讓位」爆肢體衝突 女子「崩潰撞柱」見血

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】