珍珠奶茶輸了！桃園美女「賣一台灣小食」德國爆紅 民眾排隊搶買
撰文：中天新聞網
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你知道在德國最紅的台灣美食是什麼嗎？不是珍奶、雞排！
一名來自桃園的女生在德國法蘭克副創業賣雞蛋糕，沒想到大受歡迎，成為當地人最愛的美食。
受訪時客人絡繹不絕：
在「美食沙漠」法蘭克福賣台灣小吃成功變人氣網紅店 點圖了解更多：
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這名來自桃園的女孩叫Chloe，她特別接受《不要鬧工作室》訪問表示，在6年前來到德國工作時，就有做過雞蛋糕給德國朋友吃，沒想到他們都非常捧場，也十分喜歡，甚至慫恿Chloe出來創業。
就這樣，Chloe在擁有「美食沙漠」的法蘭克福開了一間可愛的雞蛋糕店，向德國人宣傳台灣美食。
可愛的Chloe特別將店名取為「Hoja」，Hoja在台語中意思為「好吃」，而剛好的是Hoja用德語發音聽起來很像台語「有錢」。
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由於餡料都是全手工製作，加上不添加人工添加物，如麵糊全都是用鮮奶製作完全沒有加一滴水所以非常耗時。
Hoja共有13種手工餡料雞蛋糕，賣最好的品項是香草奶油卡士達、蔓越莓乳酪、抹茶奶酥。
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