2遊客深圳出發乘皮划艇前往惠州　遇風浪體力不支遇險獲救

《南方都市報》報道，7月5日，2名遊客從大鵬海域劃皮划艇前往惠州，途中遇到大風浪，體力不支。深圳海洋綜合執法支隊值班人員前往搜尋，成功救下一名遇險遊客。4小時候後，另一遊客也已自行安全靠岸。



深圳大鵬半島海灘是中國最美十大海灘之一。（微博）

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7月5日15時33 分，大鵬新區總值班室向深圳市海洋綜合執法支隊大鵬大隊通報：2名遊客劃皮划艇，從大鵬新區葵涌辦事處壩光紅排角海域前往惠州市喜洲島，途中突遇大風浪吹襲緊急折返，現因體力不支無法自行安全返航，急需救援。

深圳市海洋綜合執法支隊在深惠交界海域成功救助一名遇險遊客。 （中國漁業報）

接報後，3名值班人員趕往事發海域展開搜尋。經過20分鐘搜查，值班人員在喜洲島附近海域發現一名遇險遊客。當時其皮划艇在風浪中劇烈顛簸，隨時有傾覆風險。

執法人員克服風浪衝擊，將遊客安全轉移至執法艇，並將其護送至壩光紅排角海域上岸。根據獲救遊客提供的線索，值班人員再次返回海域搜尋另一名遊客。4小時後，大隊接獲消息，確認另一名遊客已自行安全靠岸，救援行動結束。