深圳企業研發養老護理機械人　吃飯、穿衣、大小便問題悉數解決

當前，廣東大力推動老年人與殘疾人用品產業升級。作為創新之城的深圳，集聚了眾多專注於智慧康養領域和針對特殊人群研發產品的科創公司。它們不僅實現科技突破、獲得經濟效益，還展現出強烈的社會責任感，讓更多特殊人群通過科技享受更高質量的生活。



【本文獲《羊城晚報》授權轉載】



近日，記者走進相關領域企業，實地探尋企業「如何用科技創新重新定義失能護理」。

機器人給人洗澡喂飯

深圳作為科技有限公司（以下簡稱「作為科技」）是一家專注於失能老人智護產品研發的科創企業。走進作為科技產品展廳，形態各異的智能護理設備令人耳目一新，其中一台外觀簡潔流暢的「大小便智能護理機器人」格外引人注目。

「當感應到排泄物時，設備立即啟動負壓裝置進行抽吸，隨後溫水沖洗隱私部位，暖風輕柔烘幹，整個過程完全自動化。」工作人員邊向記者演示邊介紹道，這款智能設備集納了自動抽污、溫水沖洗、暖風烘幹、消毒殺菌等功能，護理人員只需每天簡單清潔一次污物桶即可。同時，護理人員可通過手機實時查看失能者排便情況，讓夜間護理也不再成為困擾。

深圳首屆國際只會養老產業博覽會。（視覺中國）

便攜式洗浴機是另一款顛覆傳統護理方式的產品。「很多失能老人因為洗澡困難，往往幾個月都無法徹底清潔一次，這對他們的健康和尊嚴都是巨大挑戰。」在產品演示區，工作人員將這台看似普通的便攜式洗浴機推到床邊接上水源後，一位臥床的體驗者無需移動就享受到了全身清潔服務。該設備採用回吸污水無滴漏的創新方式，改變了傳統洗浴需要多人協助、容易著涼的問題。

喂飯機器人則適用於上肢力量和活動受限的人群。通過識別使用者面部的表情口令，喂飯機器人可精準將食物送至使用者嘴邊，並根據使用者節奏調整喂食速度。尤其是針對中式飲食的特點，它還可以勺起豆腐以及米粒等軟性或小體積的食物。

據介紹，圍繞失能老人的六項核心需求——吃飯、穿衣、洗澡、走動、上下床、如廁，作為科技持續深耕智能護理領域，形成了「智能護理設備+智慧護理平台」的綜合解決方案。截至目前，作為科技已獲得100多項發明專利、100多項實用新型專利、60多項軟著專利、50多項外觀專利，形成了嚴密的技術護城河。

「每個創新產品背後都是千萬家庭的期盼。」作為科技總經理孫偉紅表示，「當我們看到老人第一次有尊嚴地接受護理時眼角的淚光，就知道科技的溫度可以融化最堅硬的現實。」

養老院人力成本減半

智能行走機器人讓老人生活更便捷，可在電動輪椅和行走訓練模式間自由切換；多功能移位機幫助失能人群無障礙移動，能安全轉移臥床老人至輪椅、坐廁或餐椅；智能助行機器人讓力量不足人群也能正常行走，可用於輔助腦卒中患者進行日常康覆訓練。這些產品不僅應用於家庭場景，還進入了全國多家養老機構和醫療機構。

深圳黃貝嶺頤養院引進了智能行走機器人、移位機、洗浴機等多款產品。「如果沒有這些設備輔助，又要老人有同等高質量的照護，至少要增加一倍的人力。」該院相關負責人表示，目前該院共有22名護工。

深圳養老院引入機械人為老年人提供輔助。圖為窗簾機械人。

記者走訪了解到，作為科技的成功既源於團隊的技術實力與市場敏銳度，也離不開深圳市優越的創新生態和政策支持。例如，深圳市出台《深圳經濟特區人工智能產業促進條例》，大力推動智能機器人、智能傳感器等人工智能相關產業發展，作為科技所在的智慧康養領域正是政策重點支持方向之一。

作為科技緊抓發展機遇，2023年通過深圳市「專精特新」中小企業認定，並入選2022年、2023年、2024年工業和信息化部老年用品推廣目錄。同時，其智能護理設備已出口海外50多個國家和地區。

民政部數據顯示，截至2024年年底，我國60歲及以上老年人口達到3.1億人，占總人口的22%。預測到2035年左右，我國60歲及以上老年人口將突破4億，在總人口中的占比將超過30%。

面對這一嚴峻挑戰，孫偉紅道出企業目標：「幫天下兒女有品質地盡孝，助護理人員更輕松地工作，讓失能老人有尊嚴地生活。到2028年，幫助100萬個失能家庭緩解『一人失能，全家失衡』的現實困境。」

隨著全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會的舉辦，殘疾人事業將獲得更多社會關注。作為科技的產品不僅服務於老年人，也顯著提升殘疾人群體的生活質量。這種「科技向善」的力量，正是深圳創新精神的生動體現，用市場化機制解決社會問題，讓企業發展與社會進步同頻共振。