參加過多次選美　印度健美運動員當新娘穿婚紗「大騷二頭肌」爆紅

展現不同的美感！印度一名健美運動員與相戀多年的男友結婚，她在IG上分享了自己的婚禮影片，沒想到卻意外爆紅。



來自卡納塔克邦的健美運動員奇特拉普魯肖坦（Chitra Purushotham）與相戀多年的健身教練男友步入禮堂，她開心地和粉絲們分享婚禮當天的影片，影片中她身穿優雅的黃藍色紗麗，以及像傳統印度新娘一樣，戴上頭飾、耳環和手鐲等金飾，並大騷自己強健的二頭肌，將她對健身的熱情與傳統完美地融合在一起，重新定義了新娘時尚。

印度一名健美運動員與相戀多年的男友結婚，她在IG上分享了自己的婚禮影片，沒想到卻意外爆紅。（IG@chitra_purushotham）

印度一名健美運動員與相戀多年的男友結婚，她在IG上分享了自己的婚禮影片，沒想到卻意外爆紅。（IG@chitra_purushotham）

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她在IG上分享影片，並寫下：

心態決定一切。

沒想到意外爆紅，截自目前為止已超過700萬次觀看。

而普魯肖坦分享的另一段影片也引起了廣泛關注，那是她婚前拍攝的幕後花絮。影片中，她面帶微笑，大笑著，化妝師則為她的大日子做準備。貼文中她幽默寫下「美女與野獸」，凸顯了她身為新娘的優雅與強健的體魄之間的對比。

普魯肖坦在IG上擁有13.8萬名粉絲，她參加過多次選美比賽，並獲得印度健身小姐、健康小姐、南印度小姐和卡納塔克邦小姐等頭銜。

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