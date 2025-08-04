重慶24歲女生撞樣大S！磊落回應：沒模仿她、沒整容、不會消費她

據三湘都市報報道，近日，重慶醫科大學一名24歲的女大學生在網上分享自己的青海之旅，卻因酷似大S意外走紅。



網友都驚呼：「太像了，感覺就是平行時空的另外一個大S」、「不但長得像，連神韻也像」。

據悉，這名女大學生7月23日起開設社交賬號，短短11天發帖8篇，漲粉2.8萬，很多帖子的點讚量過萬，有一篇甚至有超10萬點讚。

7月31日，該博主在社媒回覆稱很感謝大家的喜歡，她說自己就是一個很普通的學生，照片都是手機原相機拍的照片，可能有的瞬間或者角度有點像大S，「但是我真的從來沒想過要模仿她，我很喜歡她，也不會消費她」，她還說，「對自己很滿意，所以不會整容，以前沒有以後也不會」。

即睇這位女生與大S有多相似：（按圖了解）

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今年2月2日，台灣女演員、歌手、主持人徐熙媛（大S）因流感併發肺炎去世，年僅48歲。

2月3日，大S妹妹小S發文證實此事，並表示：「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姐姐熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！一路好走！永遠愛你。」

3月，大S下葬於金寶山玫瑰園。墓園預計於兩個時間點擇一完工：一是今年10月6日大S的49歲冥誕，二是明年2月3日其火化一周年忌日。

7月27日，有網友在社交平台發文稱載了一組客人去金寶山給大S獻花，在一個轉彎就看到一個男的坐在墓地的中央，接近之後發現是大S的丈夫具俊曄，具俊曄很客氣的跟網友說謝謝你們。

網友稱看到具俊曄的身影感覺到滿滿的哀傷。在這條帖文下面，還有網友稱女兒在墓園工作，說具俊曄每天都去墓園陪伴大S。

作為「初代偶像劇女王」，大S徐熙媛出演過《流星花園》《轉角遇到愛》《泡沫之夏》等多部影視劇。21世紀初橫空出世的電視劇《流星花園》開啟了台灣偶像劇新次元，大S徐熙媛憑藉「杉菜」一角走紅。

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