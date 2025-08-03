發病率僅0.03%！中國知名童星患罕見「美女病」嘆25歲右眼已失明

曾以「秦虹一枝花」走紅的中國童星吳煜輝，於8月2日在社交平台發佈影片透露，自己確診罹患罕見的多發性硬化症，目前右眼已失明，需要終身注射單抗藥物控制病情，一旦復發可能導致癱瘓。



據《揚子晚報》報道，吳煜輝因在江蘇電視台綜藝節目《非常週末》中以地道的南京話、古靈精怪的性格，以及超強的表演天賦而走紅。她不僅能說會道，轉手絹、唱戲曲、詩朗誦等才藝更是樣樣拿手，很快收穫大批粉絲。

中國知名童星「秦虹一枝花」自曝患罕病致右眼失明。（揚子晚報）

現年25歲的吳煜輝日前在社交平台上傳影片，稱「我的右眼失明了，基本上可以確診為多發性硬化。這個病全球發病率只有0.03%，很不幸被我趕上了…」她自己需要終身注射單抗藥物來控制病情，否則病情容易復發，進而可能導致癱瘓、雙眼失明。 「我的音樂夢也不得不暫時擱置了。在25歲這樣的年紀，被剝奪了追求美麗和夢想的權利，要說不痛苦是假的」。

中國東部戰區空軍醫院神經內科主任焦冬生受訪表示，多發性硬化本質上是一種免疫系統攻擊自身神經系統的疾病，目前醫學界尚未找到確切病因。該疾病的核心病理機制為脫髓鞘病變，即神經軸突外的髓鞘結構受到免疫介導的損傷。

焦冬生解釋，這種疾病會攻擊神經系統的幾乎所有部位，且主要集中在大腦和脊髓，導致患者出現多種症狀，包括肢體無力、癱瘓、視力減退以及麻木、刺痛等感覺異常。他說：「這就像腦梗一樣，病灶出現在大腦的不同位置，就會引發不同的症狀。」

「秦虹一枝花」以古靈精怪的性格，以及超強的表演天賦而走紅。（微博截圖）

這種疾病在年輕女性群體中較為常見，因此又被稱為「美女病」，但全球發病率僅0.03%。焦冬生指出，在他們醫院，一年從門診到住院，可能也就遇到1到2個病例。

對於診斷標準，焦冬生提到必須滿足「時間多發」和「空間多發」兩個條件，即患者的症狀必須在不同的時間點反復發作，並且病灶位於神經系統的多個不同部位。目前臨床上對急性期採用激素等免疫抑制劑進行抗炎治療，通常能迅速緩解症狀。

焦冬生表示，雖然目前無法從根本上治癒該病症，但這僅代表當前的醫療水平。他希望在未來5到10年，隨著對疾病認識的不斷深入，以及治療手段的日益豐富，這種疾病的治療能夠得到進一步的突破，甚至被治癒。

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