8月23鬼門開！這些生肖及星座特別易「撞邪」　水瓶切忌貪玩惹禍

2025年的鬼月，也就是俗稱的農曆七月，將從西曆8月23日開始到9月21日結束。



鬼門開的時間是8月22日晚上11點（子時）。民俗專家小孟老師在FB分享需特別當心的生肖和星座，也提到今年雖然閏六月的關係，鬼門延遲開，但仍可能遇到一些「劫數」，如果遇到，可攜帶艾草、紅包袋或樹葉來防身，以此吸收煞氣。

8月23鬼門開！這些生肖及星座特別易「撞鬼」 命理師：別不信邪（01製圖）

點圖放大看看哪些生肖星座容易於鬼月撞邪及避免方法：

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生肖鼠、蛇

兩生肖在此期間較容易撞邪，因為老鼠和蛇都是夜行性動物，只有晚上才會出來活動覓食，比較喜歡陰暗潮濕的地方，此習性自然容易吸收夜間的晦氣。

加上老鼠和蛇都喜歡洞穴與濕地，天生就自帶一點陰氣，每逢鬼月都要特別當心，不要去海邊、河堤或山上，如果一定要去，建議帶一片樹葉、艾草或紅包袋前往。

生肖猴

屬猴的人以動物屬性來說，所在地方樹林茂密，風水上來講，此地本來就是陰氣比較重的地方，因此屬猴的人鬼月特別容易生病感冒，身體不適，所以務必避開茂密樹林、或滿是榕樹的地方。

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人馬座

人馬座喜好自由，也很喜歡冒險，有些人馬座神經很大條，並不在意鬼神禁忌，更不懂得如何保護自己，因此常撞邪，等到有感覺時，通常已經出事很久了。人馬座鬼月容易招惹鬼魂，建議出門在外一樣攜帶艾草來淨化磁場，如果要外遊，一定要了解當地民俗風情不要亂來，也要謹慎挑選酒店。

水瓶座

水瓶座天生就是好奇寶寶，總是對新鮮事物很好奇，往往會做出一些離譜的行為，加上水瓶座天生特別「怪」，好奇又愛玩又害怕，往往不經意間得罪鬼神還不自知，容易招惹鬼魂。

建議水瓶座此段時間保有一顆敬畏的心，收斂一下自己愛玩的性格，避免被鬼魂纏上。

天蠍座

天蠍座天生感應力很強，個性也總是神經兮兮，容易疑神疑鬼，只要有冷風吹過，自己也因太敏感而被嚇到。

天蠍座本身磁場也容易與鬼魂有連結，在鬼月更容易招來不乾淨的東西，建議夜晚不要在外面遊蕩，也不要出入不良場所，尤其是溪邊與森林茂密的地方，有空可以去廟裡走走，就能降低撞邪的風險。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

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