Randstad調查：80%打工仔自認AI將衝擊就業　Z世代最為擔憂

跨國人力資源資訊公司Randstad於1月20日（周二）發布的一項調查顯示，80%的員工認為AI將影響就業，其中Z世代最為擔憂，因企業愈發依賴AI聊天機械人和自動化技術。此次調查涵蓋2.7萬名員工和1,225家僱主，涉及35個市場中逾300萬個職缺。



路透社報道，Randstad在年度《工作監測報告》（Workmonitor）中指出，需要「AI代理」技能的職位空缺激增1587%。調查數據亦顯示，AI和自動化技術正日益取代低複雜度、交易型的工作崗位。

2023年5月4日，圖為美國微軟公司（Microsoft）的標誌和人工智能（AI）的字樣。（Reuters）

Randstad行政總裁Sander van't Noordende對路透社表示，「我們通常看到員工對AI充滿熱情，但他們也可能持懷疑態度，因為公司一貫的訴求是：降低成本，提高效率。」

報告亦指出：「Z世代是最為擔憂的一代，而嬰兒潮一代則表現出更強的自信，對AI帶來的影響以及自身適應能力的擔憂最少。」