Randstad調查：80%打工仔自認AI將衝擊就業 Z世代最為擔憂
撰文：張涵語
出版：更新：
跨國人力資源資訊公司Randstad於1月20日（周二）發布的一項調查顯示，80%的員工認為AI將影響就業，其中Z世代最為擔憂，因企業愈發依賴AI聊天機械人和自動化技術。此次調查涵蓋2.7萬名員工和1,225家僱主，涉及35個市場中逾300萬個職缺。
路透社報道，Randstad在年度《工作監測報告》（Workmonitor）中指出，需要「AI代理」技能的職位空缺激增1587%。調查數據亦顯示，AI和自動化技術正日益取代低複雜度、交易型的工作崗位。
Randstad行政總裁Sander van't Noordende對路透社表示，「我們通常看到員工對AI充滿熱情，但他們也可能持懷疑態度，因為公司一貫的訴求是：降低成本，提高效率。」
報告亦指出：「Z世代是最為擔憂的一代，而嬰兒潮一代則表現出更強的自信，對AI帶來的影響以及自身適應能力的擔憂最少。」
馬斯克「第13孩」網紅生母控告xAI 指Grok未經同意生成其色情照加州調查馬斯克旗下xAI 指Grok生成深偽色情圖片涉違法瑞士現AI網騙新套路：偽造溫情故事 中國製廉價品充精品賣AI偽造色情圖像 馬來西亞印尼禁馬斯克Grok 英國對X啟動調查