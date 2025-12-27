美國不再流行跨年派對？調查揭逾半數人寧願獨處　與這一現象有關

美媒引述社交應用程式Sunny一項調查報告表示，今年跨年夜，只有24%受訪者希望身邊有朋友、情人，或任何其他人陪伴，而65%的人寧願在家獨處。報告作者認為，這與人們日益沉迷於電子屏幕有關。



《紐約郵報》引述調查數據，指出有關2026新年之際，高達35%的人打算待在家裏看Netflix劇集《怪奇物語》（Stranger Things）大結局；20%打算早點睡覺；10%會在跨年倒數時刷社交平台。

報告指出，2025年討厭外出的人數令人震驚。四分之一受訪者表示，寧願去看牙醫也不參加派對；五分之一的人堅稱，寧願做根管治療也不願晚上出去玩。

然而，Z世代（Gen Z，泛指1997年至2012年出生）似乎不想隨波逐流。有36%的年輕成年人表示，對12月31日的慶祝活動感到非常興奮。

Sunny行為科學主管、心理學家Iain Smith博士解釋：「我們正在從社會性靈長類動物進化成『屏幕哺乳動物』，而跨年夜最鮮明地展現了這一點。」

2025年12月18日，美國紐約時報廣場（Times Square），遊客們在迎接2026新年的數字牌前合影。（Reuters）

他指出，這一現象的結果正是「派對赤字」（party deficit），並且美國人不僅對派對缺乏興趣，同時也在喪失社交能力。