中國青年失業率再升催生「爛尾娃」　新產業難補傳統行業收縮趨勢

中國青年失業率創下20個月以來新高，更有經濟學家稱這一代年輕人是「爛尾娃」，即指年輕畢業生無法找到與其教育背景相符的工作，只能從事低薪工作或依賴父母贍養，與「爛尾樓」有相似之處。而據內媒近日報道，以往吸納大學畢業生為主的房地產、網絡、教培、金融業，需求仍未恢復至過往，即使是人工智能（AI）、半導體等新質產業，需求增量也彌補不了傳統行業的下降趨勢。



9月17日，國家統計局公布8月不包含在校生的16至24歲勞動力失業率，顯示達到18.9%，是2023年12月公布這一數據以來新高。雖然官方解釋，7月及8月是畢業季，隨著畢業生逐步找到工作，失業率會逐步下降。不過據《財新網》報道，青年就業面臨深層困局，今年約有1222萬名大專院校畢業生，較去年增加43萬人。預計每年中國有超過1000萬高校畢業生的趨勢可能會持續至2040年，因此若就業市場供需結構性矛盾未變，未來還將有相當長的一段艱難時期。

報道引述一家招聘平台內部數據指，今年上半年，該平台面向高校畢業生的企業招聘職位數年減22%，但求職人數按年增加8%；網絡/電子商務、專業服務/諮詢、房地產/建築、教育/培訓/院校、電器/電力/水利是5個招聘縮減最嚴重的行業。

圖為2024年10月18日，河南鄭州，一場秋季校園招聘會在鄭州大學體育館內舉行，不少大學生參會求職找工作。（視覺中國）

中國人民大學中國就業研究所研究員、首都經濟貿易大學勞動經濟學院副教授毛宇飛表示，照其了解及調研的情況來看，面向應屆生的校招需求仍處收縮階段，尤其是過去吸納大學生為主的房地產、網絡、教培、金融業。2021年7月，官方公布「雙減」政策，教培業受到重擊。毛宇飛稱，目前非學科類培訓以及成人教育的公務人員考試輔導等有所升溫，但整體規模尚未恢復到2021年水準。

另外，近年半導體、AI、新材料、新能源等新質產業的需求亦在增加，但由於總量仍然較小，增量彌補不了傳統行業的下降趨勢。毛宇飛解釋，這也是為什麼在新舊動能轉換的過程中，總體需求仍在收縮，且收縮幅度要大於擴張幅度。

報道進一步指，需求收縮使得競爭更為激烈，越來越多大學畢業生選擇繼續深造。據牛客網「2025年春季校園招聘白皮書」顯示，涵蓋中國頂尖大學的「九校聯盟」畢業生選擇升學深造的比例從2022屆的68.5%升至2024屆的77.5%，直接就業比例從31.5%降至22.5%。白皮書分析，網絡、金融等傳統高薪行業縮編，加上新興產業人才標準提升，倒逼學生通過深造延緩就業壓力；另一方面，考研熱與海外名校申請競爭白熱化，亦催生「學歷通脹」的焦慮。