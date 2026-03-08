廣州巴士站屢現糞便　街坊憑形狀斷定同一人所為：消化力好強！

廣東廣播電視台民生節目《DV現場》，近日報道的一宗「巴士站奇案」在內地引起熱議，無論是記者的報道內容，抑或受訪市民的「案情分析」都令人爆笑，之後更有人將節目影片傳至Threads，再次引起香港網民討論。



據報道，廣州市白雲區金沙洲的民眾報料，早在2月24日，彩繽北路巴士站的候車座椅上有幾坨排泄物，嚴重影響居民出行等車及周邊環境，官方安排了清潔工人清理。惟3月1日，有市民發現該巴士站的候車座椅上再次出現排泄物。

記者表示「咁如果真係急屎，後面呢度都有一片草叢，咁當然啦，我唔係話呼籲大家嚟呢度屙屎。」（DV現場/影片截圖）

《DV現場》記者到場實地報道，「咁如果真係急屎，後面呢度都有一片草叢，咁當然啦，我唔係話呼籲大家嚟呢度屙屎，喺呢度屙屎同樣好唔文明嘅，但點都好過屙喺張凳度啦！」記者之後更走入草叢，發現有多處排泄物痕跡，「喺呢邊草叢都可以發現幾篤屎，呢度一督，嗰度一督。」

記者表示「咁如果真係急屎，後面呢度都有一片草叢，咁當然啦，我唔係話呼籲大家嚟呢度屙屎。」（DV現場/影片截圖）

記者表示「喺呢度（草叢）屙屎同樣好唔文明嘅，但點都好過屙喺張凳度啦！」（DV現場/影片截圖）

記者之後走入草叢，發現有多處排泄物。（DV現場/影片截圖）

記者之後走入草叢，發現有多處排泄物。（DV現場/影片截圖）

多位街坊受訪時直言「好邋遢，無道德」、「無啲公德心」，又表示去年10月曾發生過類似情況。其中一名街坊伯伯受訪時更分析案情，憑排泄物的形態肯定是同一人所為，「同上次一樣，我敢講係同一個人，百分之百係同一個人！嗱，仲大過上次，基本上形狀係一樣！呢個人消化能力好強！」。

街坊伯伯稱，2025年10月同一巴士站的候車座椅上亦曾經出現排泄物。（DV現場/影片截圖）

街坊伯伯憑排泄物的形態肯定是同一人所為。（DV現場/影片截圖）

街坊伯伯憑排泄物的形態肯定是同一人所為。（DV現場/影片截圖）

街坊伯伯分析「呢個人消化能力好強！」（DV現場/影片截圖）

最後，節目主持人盧俊宇感謝清潔工人後，亦不禁表示「我哋又真係好想問多句，呢位朋友，你到底係咪真係急到咁嘅程度呢？定對呢個公交站有咩特殊嘅『情結』呢？如果係身體不適，附近就有廁所。如果係惡作劇嘅話，咁就真係要好好哋諗諗，呢種行為不單止損害咗你人格形象，而且仲嚴重破壞咗公共設施，亦都希望警方能盡快透過監控鎖定目標，唔好再畀咁嘅人出嚟搞搞震。」

多位街坊受訪時直言「好邋遢，無道德」、「無啲公德心」。（DV現場/影片截圖）

多位街坊受訪時直言「好邋遢，無道德」、「無啲公德心」。（DV現場/影片截圖）

節目主持人盧俊宇不禁表示，「呢位朋友，你到底係咪真係急到咁嘅程度呢？定對呢個公交站有咩特殊嘅『情結』呢？」（DV現場/影片截圖）

金沙街道辦回應稱，已及時安排清潔工人清洗，社區工作人員已在巴士站張貼溫馨提示，並協調轄區派出所調取周邊監控，查找肇事者。金沙街將加強巡查管理工作。