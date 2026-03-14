上海法拍超跑Bugatti全球僅8輛 1原因不能登記及駕駛 僅供收藏
撰文：中天新聞網
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一輛原價高達約4000萬元人民幣的德國知名超跑「布加迪威龍（Bugatti Veyron）」，近日由上海市法院法拍，但法院提醒該車因「車身號碼被修改」，無法掛牌上路，即使拍到恐僅能收藏。
全球僅有8輛
《極目新聞》報導，這部布加迪威龍超跑（Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse），隸屬一起非法集資詐騙案件的資產，排氣量為8000毫升，啟用日期為2016年6月，但沒有登記證、行照及購置證，且里程不詳，也沒有年檢記錄，起拍價訂為600萬元人民幣，將於4月2日開拍，但目前尚無人報名競標。
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法院公告指出，該車已閒置多年且缺乏完整檔案，且車身號碼被改過，拍賣成交後僅交付車輛本體，不具備掛牌登記資格，因此不能上路行駛，若拍到恐僅能收藏。
根據資料顯示，這款布加迪被稱為「世界紀錄版」，全球僅限量8輛，2013年在上海國際車展亮相。該車曾以408.84公里時速創下量產敞篷跑車最快紀錄，新車售價超過4000萬元人民幣。
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